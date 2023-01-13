Рада приняла закон о гарантиях возврата валютной выручки при экспорте зерна

Верховная Рада урегулировала особые условия для осуществления экспорта зерна с целью обеспечения соблюдения резидентами предельных сроков поступления валютной выручки. За принятие в целом соответствующего законопроекта №8166-д проголосовал 231 депутат, при этом сразу 47 воздержались (так, ни одного голоса "за" не дали "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос").

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Документ устанавливает, что на период военного или чрезвычайного положения Кабинет министров имеет право вводить режим экспортного обеспечения по операциям по экспорту пшеницы, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян сурепицы или рапса, семян подсолнечника, подсолнечного масла и жмыха. Экспорт могут осуществлять исключительно плательщики налога на добавленную стоимость, чья регистрация не приостановлена.

Условием экспорта таких товаров является наличие положительной истории возврата валютной выручки по результатам предыдущих шести месяцев (показатель ΣЛимит и отсутствие нарушений валютного законодательства).

В случае превышения этого показателя условием вывоза этих товаров будет являться регистрация налоговой накладной в реестре по ставке, определенной для операций по поставке таких товаров на таможенной территории Украины.

В таком случае право на бюджетное возмещение по экспортным операциям с указанными товарами экспортер получит исключительно при условии завершения украинским банком, обслуживающим такого налогоплательщика, валютного надзора за соблюдением резидентом предельных сроков расчетов по соответствующей операции экспорта.

Проект закона был внесен в конце ноября председателем комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниилом Гетманцевым и членами этого комитета Олегом Марусяком и Александром Совой.

Как отмечают авторы в пояснительной записке, документ направлен на решение существующей проблемы нарушения налогоплательщиками валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления выручки по операциям по экспорту товаров, проще говоря – проблемы невозврата валютной выручки.

"Учитывая чрезвычайно актуальную, особенно в условиях военного положения, проблему для обеспечения функционирования экономики Украины - возврат валютной выручки в страну, существует объективная потребность в создании механизмов, которые будут способствовать своевременному поступлению валютной выручки в полном объеме и предотвращать необоснованную утечку капитала из государства", – указывают они.

Гетманцев с коллегами приводят данные Национального банка Украины, согласно которым на начало 2021 года общая сумма задолженности нерезидентов перед украинскими экспортерами составляла 6869 миллионов долларов и за 2021 год увеличилась до 7373,5 миллиона, из чего сумма задолженности по экспортным операциям составила 5083,9 миллиона долларов.

За 9 месяцев 2022 года общая задолженность увеличилась еще на 248 миллионов долларов до 7621,5 миллиона, из которой задолженность по экспортным операциям составила 5452,9 миллиона долларов.

Отметим, что до этого в Раду были внесены два других законопроекта, которыми предлагалось решение указанной проблематики. В частности, один из них - №8166 - был внесен самим же Гетманцевым вместе с рядом других нардепов. Им предлагалась концепция предварительных экспортных депозитов в размере не менее 15% фактурной стоимости партии товара.

В свою очередь законопроектом №8166-1 было предложено депонирование экспортером средств на счете со спецрежимом использования, открытом в органах казначейского обслуживания бюджетных средств, с возможностью получения экспортного овердрафта для экспорта без необходимости пополнения счета.

Впрочем, соавторы принятого в итоге №8166-д указывают, что те "не содержали завершенного механизма правового регулирования", что и обусловило необходимость разработки доработанного проекта.

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