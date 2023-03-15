Рада планує розглянути законопроєкт про медичний канабіс на найближчому пленарному тижні, – нардеп

Верховна Рада планує на найближчому пленарному тижні розглянути урядовий законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу. Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

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Законопроєкт пропонує створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів та настоянок канабісу у визначених законом цілях, зокрема, для їх використання у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, а також його сортів у певних сферах діяльності.

У Кабінеті міністрів вважають необхідним врегулювати питання, які стосуються операцій із ввезення, вивезення, транспортування територією України, зберігання та реалізації конопель.

Прийняття такого законодавства має сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров'я. Йдеться про застосування більш ефективних ліків, які базуються на знеболюванні.

Нагадаємо, що легалізація медичного канабісу в Україні обговорюється протягом тривалого часу. Препарати на його основі застосовуються, зокрема, для лікування онкохворих, пацієнтів із хворобою Альцгеймера, Паркінсона, епілепсією, розсіяним склерозом, псоріазом, посттравматичним синдромом тощо.

Водночас низка політиків неодноразово висловлювалися проти регулювання обігу канабісу в медичних цілях, заявляючи про те, що це нібито призведе до поширення наркотиків.

У 2021 році Кабінет міністрів виключив два препарати на основі канабісу з переліку заборонених речовин. Однак ліки містять не сам канабіс, а його хімічну копію, і через це мають високу вартість.

Влітку 2022 року уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт про обіг канабісу в Україні. Саме його тепер розглядатиме парламент.