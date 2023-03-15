"Інтерхім" в умовах війни зміг наростити реалізацію ліків на 4% - гендиректор компанії

Український виробник ліків "Інтерхім" незважаючи на російське повномасштабне військове вторгнення зміг збільшити реалізацію лікарських засобів на 4% в натуральному обрахунку, а об'єми експорту збільшились вдвічі.

Такий результат став неочікуваним для компанії не тільки через виклики воєнного часу, але і те, що декілька років перед війною український ринок лікарських засобів скорочувався на 5-7% щорічно, повідомив генеральний директор "Інтерхіму" Анатолій Редер під час виступу на Business Wisdom Summit у Києві.

За його словами, найбільше проблемних питань під час війни компанії знадобилось вирішити в частині логістики сировини і готової продукції, а також оптимізації виробництва та енерговитрат. Не дивлячись на те, що ще перед повномасштабним вторгненням "Інтерхім" закупив додаткові об'єми сировини і обладнав для їх зберігання підземні сховища, цих приготувань вистачило на 3-4 тижні роботи в умовах війни, після чого з'явилась можливість налагодити нові ланцюги поставок.

Редер підкреслив, що в минулому році компанії вдалось не підвищувати ціни на її продукцію не менше ніж півроку з початку війни, це вдалось зробити за рахунок економії енергоресурсів, а також переорієнтування технологічних процесів і економії на деяких операціях.

"Ми споживаємо десь 2 МВт на годину, і ще до початку обстрілів енергозабезпечення було для нас викликом. Науковий підхід дав нам можливість "переставити" деякі процеси, які споживають багато енергії, на нічні зміни. Деякі мі "закільцювали", і це привело до того, що ми скоротили споживання на 30%. Зараз ми споживаємо на 10% менше електроенергії, ніж до війни", - наголосив керівник компанії під час виступу.

Загалом Редер підкреслив, що за минулий рік виробнику ліків вдалось інтенсифікувати всі виробничі процеси, що продемонструвало, що "Інтерхім" є дуже стресостійкою компанією.

Також він уточнив, що компанія в військовий час не продовжує займатися науковою діяльністю, і загалом має п'ять інноваційних молекул, з використанням яких можуть створюватися нові лікарські засоби. Редер уточнив, що на інноваційні продукти припадає до 50% виручки "Інтерхіму", а його продукти "Аміксин" і "Гедазепам" входять в ТОП-20 найбільш затребуваних лікувальних засобів в Україні. При цьому в цілому по країнам світу розробка одної діючої молекули обходиться науково-дослідним заходам в $0,5-1 млрд.

"Ми маємо чотири молекули, до цього ніколи не були ліками. Не знаю, як нам вдалося зробити це, але 4 молекули входять до нашого портфеля. Під час війни ми почали працювати з 5 інноваційною молекулою, вона була запатентована майже по всьому світу", - уточнив керівник компанії.