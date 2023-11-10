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Из-за преимущества для иммигрантов. Apple заплатит правительству США 25 млн долларов
Компания Apple заплатит 25 млн долларов для урегулирования претензий Министерства юстиции США касательно кадровой политики. Техногигант незаконно отдавал преимущество иммигрантам перед гражданами США и владельцами грин-карт на определенных должностях, пишет Reuters.
Речь идет о работе, которая соответствует федеральной программе, позволяющей работодателям спонсировать иммигрантов. Как заявили в Минюсте, на эти должности Apple не нанимала граждан США или владельцев грин-карт, что является нарушением федерального закона, запрещающего дискриминацию по признаку гражданства.
Также фирма не рекламировала вакансии, отвечающие требованиям программы, на своем веб-сайте, как это обычно делается для других должностей. И от претендентов требовали посылать бумажные письма по почте, хотя обычно разрешаются электронные заявки.
В истории Министерства юстиции США это самое крупное соглашение, связанное с исками о дискриминации по признаку гражданства. Apple должна выплатить 6,75 млн долларов гражданских штрафов и 18,25 млн долларов пострадавшим сотрудникам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Дискриминация в Apple: реакция компании
Apple признала, что ранее "намеренно не придерживалась стандарта Министерства юстиции".
"Мы ввели надежный план восстановления, чтобы отвечать требованиям различных государственных учреждений, поскольку мы продолжаем нанимать американских работников и развиваться в США", – заявили в компании.
Вместе с выплатой средств Apple согласует свой набор людей на вакансии по программе со своей обычной практикой. В соответсвии с соглашением с Минюстом, фирма будет обязана проводить более масштабный набор персонала и обучать сотрудников антидискриминационным законам.
Источник фото: ua.depositphotos.com