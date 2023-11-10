Через перевагу для іммігрантів. Apple заплатить уряду США 25 млн доларів

Компанія Apple заплатить 25 млн доларів для врегулювання претензій Міністерства юстиції США щодо кадрової політики. Техногігант незаконно надавав перевагу іммігрантам перед громадянами США та власниками грін-карт на певних посадах, пише Reuters.

Ідеться про роботу, яка відповідала федеральній програмі, що дозволяє роботодавцям спонсорувати іммігрантів. Як заявили в Мінʼюсті, на ці посади Apple не наймала громадян США або власиків грін-карт, що є порушенням федерального закону, який забороняє дискримінацію за ознакою громадянства.

Також фірма не рекламувала вакансії, які відповідають вимогам програми, на своєму вебсайті, як це зазвичай робиться для інших посад. І від претендентів вимагали надсилати паперові листи поштою, хоча зазвичай дозволяються електронні заявки.

В історії Міністерства юстиції США це найбільша угода, пов’язана з позовами про дискримінацію за ознакою громадянства. Apple має виплатити 6,75 млн доларів цивільних штрафів і 18,25 млн доларів постраждалим співробітникам.

Дискримінація в Apple: реакція компанії

Apple визнала, що раніше "навмисно не дотримувалася стандарту Міністерства юстиції".

"Ми запровадили надійний план відновлення, щоб відповідати вимогам різних державних установ, оскільки ми продовжуємо наймати американських працівників і розвиватися в США", – заявили в компанії.

Разом із виплатою коштів Apple узгодить свій набір людей на вакансії за програмою зі своєю звичайною практикою. Згідно з угодою з Мінʼюстом, фірма буде зобов’язана проводити більш масштабний набір персоналу та навчати співробітників антидискримінаційним законам.

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