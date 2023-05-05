"Из-за рейдерских действий мы вынуждены увольнять людей", - Смарт-Холдинг

Промышленно инвестиционная группа "Смарт-Холдинг" заявляет, что блокирование компаний группы является по сути рейдерскими действиями против нее и что это ставит под угрозу рабочие места в компаниях.

! Сегодня Служба безопасности Украины отчиталась об аресте "скрытых" активов Вадима Новинского. Часть заблокированных предприятий и недвижимости входит в структуру промышленно инвестиционной группы "Смарт-Холдинг". Ее руководство раньше уже приглашало к диалогу власть и правоохранительные органы, поскольку считает принудительное возвращение к конечным бенефициарам подсанкционного олигарха незаконным. Но вчерашние события свидетельствуют о том, что диалог не состоялся", - говорится в заявлении "Смарт-Холдинга".

В холдинге считают действия СБУ грубым нарушением международного и украинского законодательства, что демонстрирует пренебрежение к отечественным и международным инвесторам. Подобное игнорирование права доказывает, что позиция государства по улучшению инвестиционного климата – не просто пустые разговоры, а обман.

Как отмечается в заявлении, дело против ее бизнесов ведут настолько быстро, что продуцируют все новые и новые нарушения. К примеру, Минюст, спеша отменить свои же предварительные регистрационные действия, в некоторых компаниях отменил и более ранние изменения, например адрес местонахождения и назначение директоров. СБУ же отчиталось о новых арестах до внесения информации о них в реестр.

"Эта очередная волна арестов является продолжением рейдерских действий и гонки по активам в интересах отдельных групп в полном сотрудничестве с коррупционным государством. При этом никаких следственных действий так и не проведено СБУ, никаких доказательств и свидетелей по делу, в котором бизнес является объектом обвинений", - говорится в сообщении.

В "Смарт-Холдинге" отмечают, что из-за ареста предприятий уже вынуждены увольнять людей, хотя этого удавалось избегать даже на временно оккупированных территориях. Ранее руководство Холдинга обращалось к власти, с призывом прекратить произвольные действия правоохранителей и разблокировать операционную деятельность бизнеса, чтобы 3000 украинцев имели работу и получали зарплату, а государство получало налоги. С начала блокировки газодобывающего бизнеса госбюджет уже недополучил 125 млн грн налогов.

"К сожалению, власть продемонстрировала, что безразлична к тому, что в войну забирает рабочие места и доход у украинцев, потакает правом собственности, не имеет уважения к национальному и международному законодательству. Мы заявляем, что будем защищать свои права в судах разных юрисдикций. Мы будем идти последовательно, настойчиво, шаг за шагом за теми, чьи преступные действия разрушают экономику страны, и мы добьемся правды", - подытоживается в заявлении группы.