"Через рейдерські дії ми вимушені звільняти людей", - Смарт-Холдинг

Промислово-інвестиційна група "Смарт-Холдинг" заявляє, що блокування компаній групи є по суті рейдерскими діями проти неї і що це ставить під загрозу робочі місця в компаніях.

! Вчора Служба безпеки України прозвітувала про арешт "прихованих" активів Вадима Новинського. Частина заблокованих підприємств та нерухомості входить до структури промислово-інвестиційної групи "Смарт-Холдинг". Його керівництво раніше вже запрошувало до діалогу владу та правоохоронні органи, адже вважає примусове повернення до кінцевих бенефіціарів підсанкційного олігарха незаконним. Але вчорашні події свідчать, що діалог не відбувся", - йдеться у заяві "Смарт-Холдингу".

У холдингу вважають дії СБУ грубим порушенням міжнародного та українського законодавства, що демонструє зневагу до вітчизняних та міжнародних інвесторів. Подібне ігнорування права доводить, що позиція держави щодо покращення інвестиційного клімату – не просто порожні балачки, а обман.

Як зазначається в заяві, справу проти її бізнесів ведуть настільки нашвидкуруч, що продукують все нові й нові порушення. До прикладу, Мін’юст, поспішаючи відмінити свої ж попередні реєстраційні дії, в деяких компаніях відмінив і більш ранні зміни, як-то адресу місцезнаходження та призначення директорів. СБУ ж прозвітувало про нові арешти до внесення інформації про них до реєстру.

"Ця чергова хвиля арештів є продовженням рейдерських дій та гонки за активами в інтересах окремих груп в повній співпраці з корупційною державою. При цьому, жодних слідчих дій так і не проведено СБУ, жодних доказів та свідків в справі, в якій бізнес є об’єктом звинувачень", - йдеться в повідомленні.

В "Смарт-Холдингу" наголошують, що через арешт підприємств вже вимушені звільняти людей, хоча цього вдавалось уникати навіть на тимчасово окупованих територіях. Раніше керівництво Холдингу зверталось до влади, з закликом припинити свавільні дії правоохоронців та розблокувати операційну діяльність бізнесу, щоб 3000 українців мали роботу та отримували зарплатню, а держава – отримувала податки. З початку блокування газовидобувного бізнесу компанії держбюджет вже недоотримав 125 млн грн податків.

"На жаль, влада продемонструвала, що байдужа до того, що в війну забирає робочі місця і дохід у українців, потурає право власності, не має поваги до національного та міжнародного законодавства. Ми заявляємо, що будемо захищати свої права в судах різних юрисдикцій. Ми будемо йти послідовно, наполегливо, крок за кроком за тими, чиї злочинні дії руйнують економіку країни, і ми доб’ємося правди", - підсумовують у заві групи.