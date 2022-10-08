Кабмин упростил бизнесу участие в зарубежных выставках

Кабинет министров рекомендовал Национальному банку обеспечить проведение переводов при заказе украинским бизнесом услуг по его участию в выставках за границей. Как сообщает Министерство экономики, соответствующее решение правительство приняло на заседании 8 октября.

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"По просьбе бизнеса правительство сделало очередной шаг, который поддержит отечественного товаропроизводителя, позволит участвовать в отраслевых выставках за рубежом и представлять там свою продукцию. Соответственно, предприниматели получат больше возможностей заинтересовать зарубежных покупателей, что положительно повлияет на экспорт", - прокомментировала руководитель ведомства Юлия Свириденко.

В перечне, выписанном по результатам диалога с отраслевыми ассоциациями и предприятиями и утвержденном Кабмином, около 70 конкретных выставок, которые пройдут за границей осенью 2022 - весной 2023 года, в частности Ukrainian Infrastructure Forum, Strategy Council в Лондоне, Fruit Logistiсa в Берлине, Agrotech 2023 в польском городе Кельце.

Для финансирования участия в этих мерах НБУ и было рекомендовано обеспечить осуществление переводов. Также предусмотрена возможность для украинских производителей участвовать в международных выставках мебельной отрасли, международных медицинских и фармацевтических выставках.

"Поддержка украинского производителя и возобновление экспорта чрезвычайно важны для нашей экономики. Ранее принятые меры позволили стабилизировать экономику и выйти на уровень экспорта в ЕС, превышающий довоенный. В частности, Всемирный банк пересмотрел прогнозы падения ВВП Украины на этот год, улучшив их по сравнению с июньским прогнозом на 10%", – отмечают в Минэкономики.

Как указывают в ведомстве, по итогам трех кварталов 2022 года рост экспорта в Евросоюз по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 6,3%, или 1,2 миллиарда долларов.

В сентябре украинский экспорт вырос до рекордного значения с начала войны: в прошлом месяце украинские предприятия экспортировали за рубеж продукции на 4,144 миллиарда долларов.