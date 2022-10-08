Кабмін спростив бізнесу участь у закордонних виставках

Кабінет міністрів рекомендував Національному банку забезпечити здійснення переказів при замовленні українським бізнесом послуг з його участі у виставках за кордоном. Як повідомляє Міністерство економіки, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 8 жовтня.

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"На прохання бізнесу уряд зробив черговий крок, який підтримає вітчизняного товаровиробника, дасть можливість брати участь у галузевих виставках за кордоном та представляти там свою продукцію. Відповідно, підприємці отримають більше можливостей зацікавити закордонних покупців, що позитивно вплине на експорт", - прокоментувала керівниця відомства Юлія Свириденко.

У переліку, виписаному за результатами діалогу з галузевими асоціаціями та підприємствами та затвердженому Кабміном, біля 70 конкретних виставок, які відбудуться за кордоном восени 2022 - навесні 2023 року, зокрема Ukrainian Infrastructure Forum, Strategy Council в Лондоні, Fruit Logistiсa в Берліні, Agrotech 2023 у польському місті Кєльце.

Для фінансування участі в цих заходах НБУ і рекомендовано забезпечити здійснення переказів. Також передбачено можливість для українських виробників брати участь у міжнародних виставках меблевої галузі, міжнародних медичних, фармацевтичних виставках тощо.

"Підтримка українського виробника та відновлення експорту надзвичайно важливі для нашої економіки. Раніше вжиті заходи дозволили стабілізувати економіку та вийти на рівень експорту до ЄС, що перевищує довоєнний. Зокрема, Світовий банк переглянув прогнози падіння ВВП України на цей рік, покращивши їх у порівнянні з червневим прогнозом на 10%", - зазначають в Мінекономіки.

Як вказують у відомстві, за підсумками трьох кварталів 2022 року зростання експорту до Євросоюзу в порівнянні з відповідним періодом минулого року склало 6,3%, або 1,2 мільярда доларів.

У вересні ж український експорт виріс до рекордного значення з початку війни: минулого місяця українські підприємства експортували за кордон продукції на 4,144 мільярда доларів.