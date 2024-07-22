Как компания "Филипп Моррис Украина" повысила лояльность своих сотрудников

Работа украинских бизнесов в первые месяцы полномасштабного вторжения стала сверхтяжелой проверкой компаний на прочность, а людей на устойчивость. Когда ситуация была сложной и непредсказуемой, компания Филипп Моррис Украина смогла стать опорой для своих сотрудников. О том, насколько это удалось, свидетельствует показатель уровня вовлеченности работников компании (eNPS) – исследование, проводимое внутри компании регулярно. В 2021 году он был 60%, а сейчас – аж 91%!

Наталья Янович, директор направления "Люди и культура" компании "Филипп Моррис" в Украине, рассказывает, что невероятного показателя, которым можно гордиться, компания достигла благодаря правильной коммуникации с сотрудниками, своевременному реагированию на их запросы и проактивному подходу относительно влияния внешних факторов на потребности людей.

Как создать ощущение поддержки внутри компании

С началом полномасштабной войны из более 1200 сотрудников компании треть релоцировались внутри страны, а 150 выехали за границу. 24 февраля 2022 компания приостановила работу фабрики в Харькове. С этого момента основным приоритетом было сохранение команды и бизнеса.

Прежде всего, наши работники нуждались в физической помощи, поэтому компания не просто эвакуировала людей из опасных регионов, но и позаботилась о жилье для них и их семей на новом месте. Решивших выехать за границу в других странах ждали сотрудники компании из европейских офисов, которые помогли украинцам адаптироваться. Компания продолжала выплачивать работникам фабрики полную зарплату в течение 18 месяцев после начала полномасштабного вторжения, несмотря на то, что работа предприятия остановилась.

С первых дней большой войны компания в прямом смысле пожертвовала своим бизнесом в пользу нужд людей в это страшное время, чтобы сформировать у них чувство защищенности.

Инструменты для комфортной работы в новых условиях

Когда процесс адаптации сотрудников завершился, начался следующий этап — забота о ментальном здоровье людей и поддержание здоровой атмосферы в коллективе. В 2022-м и начале 2023-го люди переживали сложное эмоциональное состояние. Компания не могла влиять на внешние факторы, поэтому главным фокусом в этот период стало создание комфортных и безопасных условий для работников, чтобы помочь им справиться с угнетенным моральным состоянием. А чтобы поддерживать друг друга и обеспечивать регулярную связь внутри и между командами, им было предложено три точки соприкосновения.

Во-первых, для общения с командой менеджмента мы продолжили организовывать регулярные Open Talk, начатые при COVID-19, где обсуждались важнейшие темы и каждый мог задать вопрос напрямую генеральному директору и ключевым лицам компании. Именно прозрачность и честность в общении на этапе кризиса создает атмосферу доверия в коллективе и к работодателю.

Во-вторых, для укрепления связей между разными функциями раз в месяц все сотрудники могли пообщаться с каждым отделом в формате Morning Coffee — команды в неформальной атмосфере рассказывали о себе, могли познакомиться поближе и поддержать друг друга.

В-третьих, для улучшения атмосферы внутри отделов компания положила начало программе Smart Connect — дважды в год коллеги выбирают желаемый формат для встречи вне работы для проведения времени вместе, а расходы берет на себя компания. Уже провели более 30 тимбилдингов, которые дали людям возможность обменяться эмоциями и пообщаться, чтобы им было комфортнее работать вместе.

Сегодня сотрудники "Филипп Моррис Украина" независимо от того, где они находятся, чувствуют себя вовлеченными в жизнь компании. Этому способствуют разные социальные, благотворительные, бизнес-инициативы. Человеку важно чувствовать себя нужным и иметь интересное занятие, чтобы намного легче пережить трудные времена.

Фокус на благосостоянии сотрудников

Война продолжается, однако жить в постоянном стрессе очень тяжело. Хотелось вернуть людей хотя бы мыслями в те времена, когда им было хорошо. Так в конце прошлого года начался следующий этап поддержки наших сотрудников — проект "На часі".

Было важно помочь людям преодолеть травматический период шока, чтобы напомнить, что тяжелые времена не являются поводом сосредотачиваться только на проблемах. Несмотря на все, мы должны продолжать учиться, работать, строить планы, отдыхать и заботиться о здоровье.

Для этого компания организовала более 40 обучающих вебинаров о ментальном и физическом здоровье, сне, вождении авто в условиях тьмы, особенностях общения с родными и коллегами во время войны и так далее. Позже добавили более 20 тренингов первой медицинской помощи, финансовой и юридической грамотности.

В результате привлекли более 800 сотрудников, и эти активности получили 80% положительного фидбека. Мы планируем обучение по основам инклюзивной коммуникации, в частности с ветеранами.

В 2023 году компания запустила проект HealthyMe. Это возможность пройти медицинский чекап, чтобы оценить уровень стресса (в частности, проверить показатели крови, уровень кортизола, содержание витаминов и микроэлементов). После получения результата при необходимости сотрудник мог дополнительно проконсультироваться с лечащим врачом.

Подходы поддержки сотрудников мы делаем максимально инклюзивными. Внедрение проектов, направленных на удовлетворение базовых потребностей (например, поддержка релокации, обеспечение зарядными станциями, внедрение гибкого графика работы), дали людям ресурс для лучшего самочувствия и повышения мотивации.

А еще мы понимали, что в период войны люди должны не просто получать помощь, но и чувствовать себя нужными, поддерживая других. Поэтому, когда в этом году компания Филипп Моррис отмечала 30-летие работы в Украине, более 270 работников и их близких из 12 городов Украины приняли участие в различных благотворительных инициативах, чтобы поддержать волонтерские организации, детские дома, приюты для животных, организовали благотворительный забег и донорство. Мы праздновали юбилей не только подарками, но и дарили частичку себя тем, кто в этом нуждается больше всего.

Останавливаться в реализации таких идей мы не собираемся. Долгосрочную стратегию адаптируем к сегодняшним потребностям, учитывая возможные вызовы (например, перебои с электроэнергией сейчас). Оперативное реагирование на них залог того, что наши сотрудники не только легче преодолеют этот сверхсложный период, но и останутся с компанией надолго.