Як компанія "Філіп Морріс Україна" підвищила лояльність своїх співробітників

Робота українських бізнесів у перші місяці повномасштабного вторгнення стала надважкою перевіркою компаній на міцність, а людей — на стійкість. Коли ситуація була складною та непередбачуваною, компанія "Філіп Морріс Україна" змогла стати опорою для своїх співробітників. Про те, як добре це вдалося, свідчить показник рівня залученості працівників компанії (eNPS) — дослідження, яке проводиться всередині компанії регулярно. У 2021 році він був 60%, а зараз — аж 91%!

Наталія Янович, директорка напряму "Люди та культура" компанії "Філіп Морріс" в Україні, розповідає, що неймовірного показника, яким можна пишатися, компанія досягла завдяки правильній комунікації зі співробітниками, вчасному реагуванню на їхні запити та проактивному підходу щодо впливу зовнішніх чинників на потреби людей.

Як створити відчуття підтримки всередині компанії

З початком повномасштабної війни з-понад 1200 співробітників компанії третина релокувалися всередині країни, а 150 виїхали за кордон. 24 лютого 2022 року компанія призупинила роботу фабрики у Харкові. Відтоді основним пріоритетом було збереження команди та бізнесу.

Насамперед наші працівники потребували фізичної допомоги, тому компанія не просто евакуювала людей із небезпечних регіонів, але й подбала про житло для них та їхніх родин на новому місці. Тих, хто вирішив виїхати за кордон, у інших країнах чекали співробітники компанії з європейських офісів, які допомогли українцям адаптуватися. Компанія продовжувала виплачувати працівникам фабрики повну зарплату протягом 18 місяців від початку повномасштабного вторгнення, попри те що робота підприємства зупинилася.

З перших днів великої війни компанія у прямому сенсі пожертвувала своїм бізнесом на користь потреб людей у цей страшний час, аби сформувати у них відчуття захищеності.

Інструменти для комфортної роботи у нових умовах

Коли процес адаптації співробітників завершився, почався наступний етап — піклування про ментальне здоров’я людей і підтримання здорової атмосфери у колективі. У 2022-му та на початку 2023-го люди вочевидь переживали складний емоційний стан. Компанія не могла впливати на зовнішні чинники, тому головним фокусом у цей період стало створення комфортних та безпечних умов для працівників, аби допомогти їм впоратися з пригніченим моральним станом. А щоб підтримувати одне одного та забезпечувати регулярний зв’язок всередині та між командами, їм запропонували три точки дотику.

По-перше, для спілкування з командою менеджменту ми продовжили організовувати регулярні Open Talk, започатковані за часів COVID-19, де обговорювались найважливіші теми та кожен міг поставити запитання напряму генеральному директору та ключовим особам компанії. Саме прозорість і чесність у спілкуванні на етапі кризи створює атмосферу довіри у колективі та до роботодавця.

По-друге, для зміцнення зв’язків між різними функціями раз на місяць усі співробітники могли поспілкуватися з кожним відділом у форматі Morning Coffee — команди у неформальній атмосфері розповідали про себе, мали можливість познайомитись ближче та підтримати одна одну.

По-третє, для покращення атмосфери всередині відділів компанія започаткувала програму Smart Connect — двічі на рік колеги вибирають бажаний формат для зустрічі поза роботою для проведення часу разом, а витрати бере на себе компанія. Врешті провели понад 30 тимбілдингів, які дали людям можливість обмінятись емоціями та поспілкуватись, щоб їм було комфортніше працювати разом.

Сьогодні співробітники "Філіп Морріс Україна" незалежно від того, де вони перебувають, почуваються залученими у життя компанії. Цьому сприяють різні соціальні, благодійні, бізнес-ініціативи. Людині важливо відчувати себе потрібною та мати цікаве заняття, аби набагато легше пережити важкі часи.

Фокус на добробуті співробітників

Війна триває, проте жити у постійному стресі дуже важко. Хотілось повернути людей хоча б думками у ті часи, коли їм було добре. Так наприкінці минулого року розпочався наступний етап підтримки наших співробітників — проєкт "На часі".

Було важливо допомогти людям подолати травматичний період шоку, аби нагадати, що важкі часи не є приводом зосереджуватися лише на проблемах. Попри все ми маємо продовжувати навчатися, працювати, будувати плани, відпочивати та дбати про здоров’я.

Для цього компанія організувала понад 40 навчальних вебінарів про ментальне та фізичне здоров’я, сон, водіння авто в умовах темряви, особливості спілкування з рідними та колегами під час війни тощо. Пізніше додали понад 20 тренінгів з першої медичної допомоги, фінансової та юридичної грамотності.

У результаті залучили більш як 800 співробітників, і ці активності отримали 80% позитивного фідбеку. Наразі ми плануємо навчання з основ інклюзивної комунікації, зокрема з ветеранами.

У 2023 році компанія запустила проєкт HealthyMe. Це можливість пройти медичний чекап, щоб оцінити рівень стресу (зокрема, перевірити показники крові, рівень кортизолу, вміст вітамінів і мікроелементів). Після отримання результату за потреби співробітник міг додатково проконсультуватись із лікарем.

Загалом підходи до підтримки співробітників ми робимо максимально інклюзивними. Впровадження проєктів, спрямованих на задоволення базових потреб (наприклад, підтримка за релокації, забезпечення зарядними станціями, впровадження гнучкого графіка роботи), дали людям ресурс для кращого самопочуття та підвищення мотивації.

А ще ми розуміли, що у період війни люди мають не просто отримувати допомогу, а й відчувати себе потрібними, підтримуючи інших. Тому, коли цього року компанія "Філіп Морріс" відзначала 30-річчя роботи в Україні, більш як 270 працівників та їхніх близьких із 12 міст України взяли участь у різноманітних благодійних ініціативах, щоб підтримати волонтерські організації, дитячі будинки, притулки для тварин, організували благодійний забіг і донорство. Ми святкували ювілей не тільки подарунками, а й дарували часточку себе тим, хто цього потребує найбільше.

Зупинятися у реалізації таких ідей ми не збираємось. Довгострокову стратегію адаптуємо до потреб сьогодення, враховуючи можливі виклики (як-от перебої постачання електроенергії зараз). Оперативне реагування на них є запорукою того, що наші співробітники не тільки легше подолають цей надскладний період, але й залишаться з компанією надовго.