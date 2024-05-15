Philip Morris відкрила нову фабрику на Львівщині з інвестиціями $30 млн

Тютюнова компанія Philip Morris International відкрила нову виробничу фабрику у Львівській області, інвестувавши в проєкт $30 млн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На новій фабриці планується запустити 5 виробничих ліній. Першу з них вже введено в експлуатацію у травні. Решта чотири лінії мають запрацювати до кінця 2024 року, виводячи потужність підприємства на рівень 10 мільярдів сигарет на рік. Це повністю покриє потреби компанії в забезпеченні українського ринку.

Гендиректор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш розповів, що цього року компаня відзначає 30-річчя роботи Philip Morris в Україні і за цей час в економіку країни було інвестовано близько $750 млн.

"Інвестиції таких компаній, як Philip Morris, надзвичайно важливі для покращання іміджу України з метою подальшого залучення міжнародних інвесторів, створення робочих місць та надії на швидке післявоєнне відновлення", – прокоментував Барабаш.

На фабриці передбачено створення 250 нових робочих місць. Наразі там працюють близько 100 співробітників, переведених з харківської фабрики Philip Morris. Ще 150 працівників будуть релоковані до кінця року.

Крім того, компанія виділила понад 1,3 млн грн на ремонт громадського укриття поблизу фабрики та планує інвестувати ще 60 млн грн у будівництво власного укриття на території підприємства.

Додамо, Philip Morris є американською компанією, яка продає свою продукцію в понад 180 країнах світу, найвідоміші марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next та HEETS - тютюнові стіки для IQOS. 24 серпня 2023 Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Philip Morris до переліку міжнародних спонсорів війни через те, шо компанія продовжує працювати на російському ринку.

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