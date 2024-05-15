Philip Morris открыла новую фабрику во Львовской области с инвестициями $30 млн

Табачная компания Philip Morris International открыла новую производственную фабрику во Львовской области, инвестировав в проект $30 млн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На новой фабрике планируется запустить пять производственных линий. Первая из них уже введена в эксплуатацию в мае. Остальные четыре линии должны заработать до конца 2024 года, выводя мощность предприятия на 10 миллиардов сигарет в год. Это полностью покроет потребности компании в обеспечении украинского рынка.

Гендиректор "Филипп Моррис Украина" Максим Барабаш рассказал, что в этом году компания отмечает 30-летие работы Philip Morris в Украине и за это время в экономику страны было инвестировано около $750 млн.

"Инвестиции таких компаний, как Philip Morris, чрезвычайно важны для улучшения имиджа Украины с целью дальнейшего привлечения международных инвесторов, создания рабочих мест и надежды на скорейшее послевоенное восстановление", – прокомментировал Барабаш.

На фабрике предусмотрено создание 250 новых рабочих мест. В настоящее время там работает около 100 сотрудников, переведенных с харьковской фабрики Philip Morris. Еще 150 работников будут релокованы до конца года.

Кроме того, компания выделила более 1,3 млн. грн. на ремонт общественного укрытия вблизи фабрики и планирует инвестировать еще 60 млн. грн. в строительство собственного укрытия на территории предприятия.

Philip Morris является американской компанией, которая продает свою продукцию в более чем 180 странах мира, самые известные марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next и HEETS - табачные стики для IQOS. 24 августа 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло Philip Morris в перечень международных спонсоров войны из-за того, что компания продолжает работать на российском рынке.

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