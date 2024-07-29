Как преодолевать кадровые вызовы: опыт и подходы группы компаний VIDI

CEO и совладелец группы компаний VIDI Александр Джуринский о восстановлении кадрового потенциала в условиях войны и критериях образцового работодателя.

Какой новый смысл приобрел для вас и компании тезис "Работники — основной капитал бизнеса" в условиях войны?

– Для VIDI работники были всегда основным капиталом. В первые дни вторжения безопасность персонала и их семей была очень серьезным вопросом. Почти пятая часть, 196 человек, коллектива VIDI проработала в компании более 10 лет. Подавляющее большинство людей я знаю лично.

С другими обязательно поддерживал личные контакты топ-менеджмент. На вопрос, что им делать, мы не колеблясь посоветовали спасать свои семьи. Многие работники прислушались к советам и занялись безопасностью своих родных.

Важно было наладить связь между работниками, чтобы компания могла оказать им поддержку и убежище при необходимости. Были те, у кого в домах не было обустроенных бомбоубежищ. Были напуганные из-за "прилетов" ракет и обломков во дворах их домов. Всех, кто нуждался в помощи, мы собрали, организовали их проживание в безопасном месте. А потом именно там создали штаб по управлению всей нашей деятельностью.

VIDI восстановила свой кадровый потенциал еще в конце 2023 года: в то время в команде было 1214 работников (до войны — 1070). Теперь уже 1287. Некоторые работники были отмечены государственными и ведомственными наградами. Компания гордится своими защитниками и будет продолжать заботиться о них, оказывая поддержку, — все, что им потребуется, немедленно, по первому запросу.

Беда войны еще больше сплотила людей, выявила настоящих лидеров, вклад которых в общее дело трудно переоценить.

Каким критериям должен отвечать образцовый работодатель в текущих условиях?

Образцовый работодатель в военное время – это компания, которая демонстрирует стабильность и ответственность, заботу и поддержку для своих сотрудников и общин, адаптируется к новым вызовам и обеспечивает стабильность и развитие. Такой работодатель не только способствует благосостоянию своих работников, но и вносит свой вклад в будущее страны и своей общины.

Речь идет о таких ключевых аспектах.

Социальная ответственность. Образцовый работодатель в условиях войны должен активно поддерживать как своих сотрудников, так и широкое общество. Это может быть благотворительная помощь, меценатство, а также привлечение волонтерских инициатив. Важно, чтобы компания демонстрировала не только словесную поддержку, но и конкретные действия. Кстати, VIDI регулярно донатит на закупку дронов, сотрудничает с Фондом "Вернись живым", с Фондом Сергея Притулы — группу компаний назвали ключевым партнером фонда в поставках моторных лодок и квадроциклов в 2023 году.

VIDI оказывает помощь военным частям, сотрудничает с Союзом предпринимателей теле- и киноиндустрии, ОО "ВПО Украины", БФ "Украина для героев", БФ "Суперлюди".

В этом году был создан Благотворительный фонд семьи Джуринских, выступивший основателем Киево-Печерской воскресной школы имени преподобного Нестора Летописца, основанной при Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Экономическая стабильность и поддержка. Работодатель обязан обеспечить своевременную выплату заработной платы и других социальных выплат. Важно поддерживать экономическую стабильность работников в эти непростые времена. Кстати, мы предоставляем только официальную зарплату, и ее уровень в компании – один из самых высоких в автомобильном бизнесе – 51 257 грн (до уплаты налогов) по итогам 2023 года. Также оплачиваем отпуска, производим регулярный пересмотр уровня заработной платы до рыночного уровня.

Безопасность и здоровье. Образцовый работодатель должен обеспечить максимальную безопасность для своих работников, в том числе доступ к информации об опасностях, предоставлении средств защиты и организации эвакуации в случае угрозы.

Предоставление доступа к медицинским услугам, страхование здоровья и проведение медицинских осмотров – важные аспекты. VIDI предоставляет медицинское страхование и оплачиваемые больничные.

Этическое управление и лидерство. Компания должна демонстрировать прозрачное и этическое управление, соблюдая высокие стандарты ведения бизнеса, учитывая этические и правовые нормы, даже в сложных условиях войны.

Важно, чтобы руководство компании активно общалось с работниками, проявляло эмпатию и поддержку, а также обеспечивало возможность обратной связи и учитывало потребности своих сотрудников.

Гибкость и адаптивность. Бизнес должен быть готов быстро адаптироваться к изменениям во внешней среде, включая возможные перемещения офисов, изменение рыночных условий и потребностей работников. Важна способность к быстрому реагированию на новые вызовы и кризисы.

Также важно использовать инновационные подходы для решения проблем, в частности, внедрение новых технологий для обеспечения автоматизации процессов и повышения эффективности.

Справедливое отношение и развитие. Компания должна обеспечивать одинаковые возможности для всех работников, независимо от их происхождения, пола, возраста или физических возможностей и активно поддерживать инклюзивную рабочую среду.

Важно предоставлять возможности для профессионального развития, обучения и переквалификации, что позволит работникам оставаться конкурентоспособными на рынке труда и повышать свой уровень квалификации.

Каким из этих критериев отвечает компания VIDI? По каким направлениям есть потенциал для улучшения?

– Выше я привел примеры того, как эти критерии введены и работают в группе компаний VIDI.

VIDI очень стабильная компания по текучести кадров: средний стаж работников – более пяти лет. 119 человек работают в компании 10-14 лет, 67 — 15-19 лет, 10 — более 20 лет.

Эти цифры свидетельствуют о том, что в нашем коллективе есть скелет — сотрудники, являющиеся носителями ключевых профессиональных и корпоративных компетенций. Все, кто отработал в VIDI 10 лет, получают нашу награду — "Золотой знак VIDI", более 20 лет — "Платиновый знак VIDI".

Мы всегда открыты к новым идеям и направлениям, где можно улучшить условия работы. Мы анализируем отзывы наших сотрудников и реагируем на них.

Фото: VIDI

Компания известна проектами помощи ВСУ. Какие программы поддержки реализует VIDI для сотрудников, находящихся в рядах сил обороны Украины?

- Поддержка мобилизованных сотрудников группы компаний VIDI – это один из наших приоритетов. На это направление приходится больше внимания и финансирования.

В настоящее время 70 наших работников находятся в рядах ВСУ, среди которых два члена наблюдательного совета. Им и их семьям VIDI передает средства и помогает с приобретением амуниции и бытовых вещей. Все запросы от наших коллег удовлетворяем безотлагательно. Только в 2023 году мы закупили амуниции на 1,5 млн грн и предоставили денежную помощь мобилизованным и их семьям на 9,73 млн грн.

Какие возможности реализует компания для компенсации дефицита человеческого капитала?

– Ситуация с персоналом на автомобильном рынке непростая, особенно в производственных сферах. Недоукомплектованность штата на март 2024 составляет 5%, или 61 открытая вакансия. Есть определенный дефицит кадров в должностях сервисного обслуживания. Также есть определенные проблемы с поиском качественных ИТ-специалистов и маркетологов, потому что большинство из них не готовы работать в офисе, предпочитают удаленный формат.

В настоящее время открыта 41 вакансия. Больше всего недостает специалистов по сервисному обслуживанию: автослесарей, консультантов-приемников, консультантов по продаже запчастей, администраторов сервиса и так далее. Много открытых вакансий в продажах: специалисты по корпоративной продаже, продавцы-консультанты авто с пробегом. Много вакансий административного направления: маркетологи, ИТ-специалисты, экономисты.

Механизмы, реализуемые компанией:

Программы обучения и переквалификации . Запустили внутренние программы обучения для развития навыков сотрудников, включая онлайн-курсы и сертификацию, внутренние перемещения.

. Запустили внутренние программы обучения для развития навыков сотрудников, включая онлайн-курсы и сертификацию, внутренние перемещения. Сотрудничество с учебными заведениями. Наладили партнерские отношения с ведущими университетами для поддержки молодых специалистов через программы стажировки и менторства. Мы стремимся готовить кадры еще из студентов, налаживая сотрудничество с профильными вузами.

Недавно в рамках реализации договора о сотрудничестве между Национальным транспортным университетом и группой компаний VIDI была проведена очередная встреча со студентами 3-го и 4-го курсов автомеханического факультета и факультета менеджмента, логистики и туризма.

Во время встречи наши представители рассказали об условиях сотрудничества и привлечении студентов на практику на должности администраторов сервиса, консультантов-приемников на сервис, специалистов по маркетингу и продажам. В настоящее время у нас проходят практику 50 студентов. Большинство из них после окончания вуза планируют свою работу и карьеру именно в VIDI.

Поэтому компания активно использует различные стратегии для компенсации дефицита человеческого капитала и обеспечения эффективной работы в условиях сегодняшних вызовов. Одна из стратегий — изменение требований к вакансиям, например, по возрасту, профессиональным навыкам, иногда опыту работы. Также мы предоставляем высокую зарплату, чтобы удерживать имеющихся сотрудников и привлекать новых.

Хочу добавить, что мы всегда ищем энергичных и мотивированных людей! Несмотря на все вызовы и войну, продолжаем активно развивать людей и инвестировать в них!

Какие перспективы развития человеческого капитала и рынка труда в Украине вы видите? Какие специальности будут востребованы в ближайшие пять лет?

- Если говорить об автобизнесе, то в первую очередь будут востребованы специалисты поддерживающих должностей: ИТ-специалисты, специализирующиеся на искусственном интеллекте, автоматизации рабочих процессов, а также производственные должности, работающие руками.

Конечно, будет постоянный спрос на качественных специалистов по ремонту и обслуживанию авто.

Кстати, ИИ обладает потенциалом улучшать качество и эффективность текущего количества людей. А при необходимости - создавать новые рабочие места, связанные с развитием, отладкой и использованием ИИ в автобизнесе. Однако это зависит от того, как будут использовать ИИ и какие новые возможности и технологии появятся во время его развития. Да, уже не за горами то время, когда возникнет специальность "инженер по внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы". Это будет человек, который разрабатывает и интегрирует различные системы ИИ в процесс сервисного обслуживания или в работу CRM.