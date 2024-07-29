Як долати кадрові виклики: досвід та підходи групи компаній VIDI

CEO та співвласник групи компаній VIDI Олександр Джуринський про відновлення кадрового потенціалу в умовах війни та критерії взірцевого роботодавця.

Якого нового змісту набула для вас та компанії теза "Працівники — основний капітал бізнесу" в умовах війни?

- Для VIDI працівники були завжди основним капіталом. У перші дні вторгнення безпека персоналу та їхніх сімей була дуже серйозним питанням. Майже п’ята частина, 196 людей, колективу VIDI пропрацювала у компанії більш ніж 10 років. Переважну більшість людей я знаю особисто.

З іншими обов’язково підтримував особисті контакти топменеджмент. На запитання, що їм робити, ми, не вагаючись, порадили рятувати свої сім’ї. Багато працівників дослухались поради і зайнялись убезпеченням своїх рідних.

Важливим було налагодити зв’язок між працівниками, аби компанія могла надати їм підтримку і прихисток за потреби. Були ті, у кого у будинках не було облаштованих бомбосховищ. Були налякані внаслідок "прильотів" ракет та уламків у двори їхніх будинків. Усіх, хто потребував допомоги, ми зібрали, організували їхнє проживання у безпечному місці. А згодом саме там створили штаб з управління всією нашою діяльністю.

VIDI відновила свій кадровий потенціал ще наприкінці 2023 року: на той час у команді було 1214 працівників (до війни — 1070). Натепер уже 1287. Деякі працівники були відзначені державними та відомчими нагородами. Компанія пишається своїми захисниками й буде продовжувати опікуватися ними, надаючи підтримку, — усе, що їм буде потрібно, негайно, за першим запитом.

Лихо війни ще більше згуртувало людей, виявило справжніх лідерів, внесок яких у спільну справу важко переоцінити.

Яким критеріям має відповідати взірцевий роботодавець за поточних умов?

Взірцевий роботодавець у воєнний час — це компанія, яка демонструє стабільність і відповідальність, турботу та підтримку для своїх співробітників та громад, адаптується до нових викликів і забезпечує стабільність і розвиток. Такий роботодавець не лише сприяє добробуту своїх працівників, але й робить свій внесок у майбутнє країни і своєї громади.

Йдеться про такі ключові аспекти.

Соціальна відповідальність. Взірцевий роботодавець в умовах війни має активно підтримувати як своїх співробітників, так і ширше суспільство. Це може бути благодійна допомога, меценатство, а також залучення до волонтерських ініціатив. Важливо, щоб компанія демонструвала не лише словесну підтримку, а й конкретні дії. До речі, VIDI регулярно донатить на закупівлю дронів, співпрацює з Фондом "Повернись живим", з Фондом Сергія Притули — групу компаній назвали ключовим партнером фонду у постачанні моторних човнів і квадроциклів у 2023 році.

VIDI надає допомогу військовим частинам, співпрацює зі Спілкою підприємців теле- та кіноіндустрії, ГО "ВПО України", БФ "Україна для героїв", БФ "Суперлюди".

Цього року був створений Благодійний фонд родини Джуринських, який виступив засновником Києво-Печерської недільної школи імені преподобного Нестора Літописця, заснованої при Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі.

Економічна стабільність та підтримка. Роботодавець має забезпечити своєчасну виплату заробітної плати та інших соціальних виплат. Важливо підтримувати економічну стабільність працівників у ці непрості часи. До речі, ми надаємо лише офіційну зарплату, і її рівень в компанії — один із найвищих в автомобільному бізнесі — 51 257 грн (до сплати податків) за підсумками 2023 року. Також оплачуємо відпустки, робимо регулярний перегляд рівня заробітної плати до ринкового рівня.

Безпека та здоров’я. Взірцевий роботодавець має гарантувати максимальну безпеку для своїх працівників, зокрема доступ до інформації про небезпеки, надання засобів захисту та організацію евакуації у разі загрози.

Надання доступу до медичних послуг, страхування здоров’я та проведення медичних оглядів — важливі аспекти. VIDI надає медичне страхування й оплачувані лікарняні.

Етичне управління та лідерство. Компанія має демонструвати прозоре та етичне управління, дотримуючись високих стандартів ведення бізнесу, враховуючи етичні та правові норми, навіть у складних умовах війни.

Важливо, щоб керівництво компанії активно комунікувало із працівниками, виявляло емпатію та підтримку, а також забезпечувало можливість зворотного зв’язку і враховувало потреби своїх співробітників.

Гнучкість та адаптивність. Бізнес повинен бути готовим швидко адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі, зокрема можливі переміщення офісів, зміна ринкових умов та потреб працівників. Важлива здатність до швидкого реагування на нові виклики та кризи.

Також важливо використовувати інноваційні підходи для вирішення проблем, зокрема впровадження нових технологій для забезпечення автоматизації процесів та підвищення ефективності.

Справедливе ставлення та розвиток. Компанія має забезпечувати однакові можливості для всіх працівників, незалежно від їхнього походження, статі, віку чи фізичних можливостей, й активно підтримувати інклюзивне робоче середовище.

Важливо надавати можливості для професійного розвитку, навчання та перекваліфікації, що дасть змогу працівникам залишатися конкурентоспроможними на ринку праці та підвищувати свій рівень кваліфікації.

Яким із цих критеріїв компанія VIDI відповідає? За якими напрямами існує потенціал для покращення?

- Вище я навів приклади того, як ці критерії запроваджені та працюють у групі компаній VIDI.

VIDI дуже стабільна компанія за плинністю кадрів: середній стаж працівників — понад п’ять років. 119 людей працюють у компанії 10-14 років, 67 — 15-19 років, 10 — понад 20 років.

Ці цифри свідчать про те, що у нашому колективі є кістяк — співробітники, які є носіями ключових професійних та корпоративних компетенцій. Усі, хто відпрацював у VIDI 10 років, отримують нашу нагороду — "Золотий знак VIDI", більш ніж 20 років — "Платиновий знак VIDI".

Ми завжди відкриті до нових ідей та напрямів, де є можливість покращити умови роботи. Ми аналізуємо відгуки наших співробітників та реагуємо на них.

Фото: VIDI

Компанія відома проєктами допомоги ЗСУ. Які програми підтримки реалізує VIDI для співробітників, що перебувають у лавах Сил оборони України?

- Підтримка мобілізованих співробітників групи компаній VIDI — це один з наших пріоритетів. На цей напрям припадає найбільше уваги та фінансування.

Натепер 70 наших працівників перебувають у лавах ЗСУ, серед яких два члени наглядової ради. Їм та їхнім родинам VIDI передає кошти та допомагає із придбанням амуніції й побутових речей. Усі запити від наших колег задовольняємо невідкладно. Лише у 2023 році ми закупили амуніції на 1,5 млн грн та надали грошову допомогу мобілізованим і їх родинам на 9,73 млн грн.

Які можливості реалізує компанія, щоб компенсувати дефіцит людського капіталу?

- Ситуація з персоналом на автомобільному ринку непроста, особливо у виробничих сферах. Недоукомплектованість штату на березень 2024 року становить 5%, або 61 відкрита вакансія. Є певний дефіцит кадрів на посадах сервісного обслуговування. Також є певні проблеми з пошуком якісних ІТ-фахівців та маркетологів, бо більшість із них не готові працювати в офісі, віддають перевагу віддаленому формату.

Натепер відкрита 41 вакансія. Найбільше бракує фахівців із сервісного обслуговування: автослюсарів, консультантів-приймальників, консультантів з продажу запчастин, адміністраторів сервісу тощо. Багато відкритих вакансій у продажах: фахівці з корпоративного продажу, продавці-консультанти авто з пробігом. Багато вакансій адміністративного напряму: маркетологи, ІТ-фахівці, економісти.

Механізми, які реалізує компанія:

Програми навчання та перекваліфікації . Запустили внутрішні програми навчання для розвитку навичок співробітників, серед яких онлайн-курси та сертифікація, внутрішні переміщення.

. Запустили внутрішні програми навчання для розвитку навичок співробітників, серед яких онлайн-курси та сертифікація, внутрішні переміщення. Співпраця з навчальними закладами. Налагодили партнерські відносини з провідними університетами для підтримання молодих спеціалістів через програми стажування та менторства. Ми прагнемо готувати кадри ще із студентів, налагоджуючи співпрацю з профільними вишами.

Нещодавно у межах реалізації договору про співпрацю між Національним транспортним університетом та групою компаній VIDI провели чергову зустріч зі студентами 3-го та 4-го курсів автомеханічного факультету та факультету менеджменту, логістики й туризму.

Під час зустрічі наші представники розповіли про умови співпраці та залучення студентів на практику на посади адміністраторів сервісу, консультів-приймальників на сервіс, спеціалістів з маркетингу та продажів. Натепер у нас проходять практику 50 студентів. Більшість із них після закінчення вишу планують свою роботу та кар’єру саме у VIDI.

Тож компанія активно використовує різні стратегії для компенсації дефіциту людського капіталу та забезпечення ефективної роботи в умовах викликів сьогодення. Одна із стратегій — зміна вимог до вакансій, наприклад, щодо віку, професійних навичок, іноді досвіду роботи. Також ми надаємо високу зарплату, щоб утримувати наявних співробітників та залучати нових.

Хочу додати, що ми завжди шукаємо енергійних та мотивованих людей! Попри всі виклики та війну, продовжуємо активно розвивати людей та інвестувати у них!

Які перспективи розвитку людського капіталу та ринку праці в Україні ви бачите? Які спеціальності будуть затребувані у найближчі п’ять років?

- Якщо говорити про автобізнес, то насамперед будуть затребувані фахівці підтримувальних посад: ІТ-фахівці, які спеціалізуються на штучному інтелекті, автоматизації робочих процесів, а також виробничі посади, які працюють руками.

Звичайно, буде постійний попит на якісних спеціалістів з ремонту та обслуговування авто.

До речі, ШІ має потенціал покращувати якість та ефективність поточної кількості людей. А за потреби створювати нові робочі місця, які пов’язані з розвитком, налагодженням та використанням ШІ в автобізнесі. Однак це залежатиме від того, як будуть використовувати ШІ та які нові можливості й технології з’являться під час його розвитку. Так, уже не за горами той час, коли виникне спеціальність "інженер з впровадження штучного інтелекту у бізнес-процеси". Це буде людина, яка розроблятиме та інтегруватиме різні системи ШІ у процес сервісного обслуговування або у роботу CRM.