Как привлекать инвестиции в Украину даже во время войны: основные способы

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В настоящее время сложно рассматривать инвестиции в общем их понимании, особенно когда речь идет о привлечении внешних инвестиций в экономику Украины. Очевидно, что инвесторы ожидают окончания войны и плана восстановления страны. В условиях военного положения все экономические субъекты сконцентрированы преимущественно на выживании, безопасности, сохранении работников и производстве и, по возможности, релокации. Некоторые бизнесы переориентировались на оборонные нужды, а некоторые свернулись, поддерживая только собственную инфраструктуру. Наблюдаем примеры и, к сожалению, не подлежащие восстановлению.

Чтобы ответить на вопрос как, куда и когда возможно привлечь инвестиции, необходимо проанализировать состояние экономики до 24 февраля, сейчас и будущие перспективы после победы.

Украина до войны

После распада Советского союза, Украина сохраняла большую часть производства и экономику крупных предприятий со сложной структурой производственных цепей. Трансформационные процессы же в дальнейшем не привели к изменению модели уже национальной экономики.

Из-за медленных реформ и коррупции Украине не удалось стать страной - производителем технологических товаров с высокой добавленной стоимостью, даже несмотря на научный потенциал и квалифицированные кадры. Советские и постсоветские реалии нивелировали чувство права собственности и, соответственно, предпринимательский дух украинцев.

С изменениями правительства изменялся и вектор экономического развития. После приватизации Украина столкнулась с явлением олигархии, что продолжало консервировать существующие проблемы.

Военная экономика

В настоящих реалиях основным заказчиком и тем, кто задает вектор развития является государство. Почти все собранные в госбюджет средства направляются в поддержку обороноспособности страны. Деньги, поступающие от партнеров и, в большинстве своем, не могут быть задействованы в военных закупках, используются для удовлетворения потребностей социальной составляющей страны.

Теперь же основной задачей является максимальное сохранение макроэкономической стабильности и поддержка покупательной способности населения.

Говоря, в частности, о финансовом секторе и действующих инструментах, следует рассмотреть факторинг в государственных закупках. Реализация факторинга позволит государству при отсрочке платежей за приобретенные товары и услуги осуществлять более эффективное планирование и равномерно распределять нагрузку на бюджет. Поставщики товаров и услуг будут скорее получать оплату, не вымывая ценный оборотный капитал. Банки и финансовые компании со своей ликвидностью смогут приобщиться к финансированию закупок и насыщать экономику деньгами.

Действующая модель: какой она должна быть?

Учитывая ненадежность гарантий безопасности, международных договоренностей и мирового порядка в целом, мы понимаем, что восстанавливать страну на основе предыдущего опыта уже не будет смысла. Страна нуждается в принципиально новой концепции, которая ориентировалась бы на будущее, безопасность, инновационные технологии в области медицины, энергетики, связи и т.д.

Первоначально необходимо будет оценить ущерб. По окончании войны мы должны четко определить приоритеты развития нового, мощного государства. Сформировать концепт всеобщего развития страны для граждан, предпринимателей и внешних инвесторов.

Должны условно составить детализированный бизнес-план в экономике, новую социальную модель от государства, четкий геополитический курс и мощную национальную идею. Для граждан это будет "дорожная карта" планирования будущего, а для инвесторов – уверенность за вложенные в страну инвестиции.

Не стоит ждать от партнеров украинского "плана Маршалла", нужно сделать свой и предлагать его партнерам.

Как и откуда получать инвестиции?

Когда традиционные инструменты массового инвестирования, такие как: недвижимость (до 10% годовых), жесткая валюта (защита от девальвации), государственные (12-16%) и частные корпоративные облигации (до 25%) прекращают работать, а уровень инфляции (текущий 24 ,5%) превышает уровень дохода по таким инструментам, нужно искать новые подходы для сохранения и умножения средств.

Бизнес – ангелы

При таких обстоятельствах "в топ" выходит существующая в мире практика привлечения средств в стартапы – бизнес-ангелы.

Даже после войны потребность в производстве продукции, касающейся обороны, будет оставаться актуальной, ведь Украина вынуждена постоянно готовиться к отпору агрессии. Условия военного положения часто являются толчком научно-технологических разработок, а территории боевых действий выступают полигоном для испытаний. Много изобретенного будет адаптировано для мирной жизни, но сейчас новаторские решения нуждаются в тестировании, изготовлении "пилотных" образцов, сертификации, создании линий для производства. На этом этапе необходима поддержка бизнес-ангелов, они быстры в принятии решений по инвестициям и речь идет, как правило, о 25 – 100 тысячах долларов на проект. Бизнес - ангелам интересно приобщаться, потому что уникальные изделия и технологии будут потенциально пользоваться спросом в других странах, которые, наученные опытом Украины, начнут модернизировать свои армии и оборону исходя из наших успехов.

Венчурные инвесторы

После опробования продукта и оценки спроса на него появляется возможность привлечения венчурного инвестора. Венчурные инвестиции – это вложения с высокой долей риска, которые инвестор делает в растущие или новые проекты и компании (потенциально перспективные фирмы, не имеющие недостаточно средств для самостоятельного воплощения "необычных проектов"). Речь идет об инвестициях в размере от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов и перспективе развития деятельности (ноу-хау, стартапы, новые технологии). Условно, это следующий этап после ангела – инвестиции на доработку, усовершенствование продукта и запуск, расширение производства.

В стартапах это не только гаджеты, но и сфера услуг, работа с большими объемами данных, биоинженерия, телемедицина и т.д. В Украине сейчас это могут быть изделия, связанные с оборонной промышленностью, медициной, энергетикой.

Целью любого венчурного инвестора является повышение капитализации бизнеса и, соответственно, своей доли, которую со временем можно реализовать уже стратегическому инвестору с существенной прибылью на собственный вложенный капитал.

Стратегический инвестор

Когда предприятие уже достаточно большое и пользуется высоким спросом, имеет упорядоченные производственные процессы и потенциал к кратному росту на внутреннем или внешнем рынках, но не имеет собственных денег или дополнительных компетенций, то настает время привлекать стратегического инвестора.

Стратегическим инвестором выступает компания или частное лицо, заинтересованное в покупке крупного пакета акций/доли, чтобы участвовать в управлении предприятием в которое инвестирует. Обычно речь идет о миллионах долларов уже профильного инвестора, инвестирующего в ограниченный круг отраслей как-то связанных с бизнесами в его портфеле. Целью является создание доли рынка или новых рынков, увеличение объемов производства и капитализации собственного бизнеса, борьба с конкурентами и т.д. Это осторожный инвестор, который не надеется на большие Иксы, наоборот – тщательно изучает бизнес, структуру, финансовую отчетность, анализирует процессы в компании, тратя месяцы и годы.

По-видимому, сейчас не время для стратегических инвесторов в Украине. Это время наступит после победы, на этапе восстановления страны.

Краудфандинг

Краудфандинг о сотрудничестве людей, добровольно объединяющих свои ресурсы для поддержки усилий других людей или организаций.

Проекты краудфандинга применяют когда сам проект достаточно невелик, но организаторы верят в него и его пользу, в уникальность продукта, расчет на массовое потребление. Информация о продукте/услуге размещается на краудфандинговой платформе, где указывают объем необходимых инвестиций и получают средства от тех, кто положительно оценил идею.

Сейчас идею краудфандинга можно реализовывать через свой нетворкинг. Если есть много контактов, активный в социальных сетях, то можешь попробовать презентовать свою идею публично и привлечь средства от своих контактов – вид каждого понемногу без обязательства возвращать, но у тебя будет возможность начать бизнес.