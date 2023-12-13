Как совладельцы компании, внедрявшей "интернет вещей", охраняли ТЦК и воевали на Запорожском направлении - история Sigfox Ukraine

В рамках спецпроекта "Бизнесмены на фронте" Delo.ua продолжает рассказывать истории предпринимателей, которые после полномасштабного вторжения россиян решили защищать Украину с оружием в руках. Четыре совладельца компании Sigfox Ukraine вступили в ряды ВСУ с первого дня полномасштабной войны. Один из них Дмитрий Озеров позже был комиссован по состоянию здоровья и сейчас работает, чтобы его партнерам было куда вернуться после войны

Sigfox Ukraine – телекоммуникационная компания, которая с 2020 года занимается диспетчеризацией автоматизированного учета коммунальных ресурсов. Сейчас в Киеве почти 100 тысяч счетчиков более чем в 300 объектах автоматизированно собирают и передают данные в центральные базы, что позволяет потребителям избежать ежемесячного ритуала передачи показателей в коммунальные предприятия. После 24 февраля 2022 года все четыре совладельца Sigfox Ukraine добровольно пошли на войну, а три из них воюют до сих пор.

Соучредитель Sigfox Ukraine Дмитрий Озеров говорит, что нынешнее ядро компании сложилось в 2015-м. Кроме Озерова, в команду соучредителей входят ИТ-директор Сергей Шакун, технический директор Константин Прокопенко, а также Андрей Пластун, отвечающий за разработку устройств.

До 24 февраля 2022 года (слева направо): Константин Прокопенко, Андрей Пластун, Сергей Шакун и Дмитрий Озеров

На 2015 год Озеров, уже имеющий бизнес по обустройству инженерных сетей, вместе с Шакуном, Прокопенко и Пластуном реализовали проект солнечных концентраторов, которые с помощью энергии солнца могли нагревать воду в пар. Этот проект объединил команду и натолкнул на мысль начать собственный бизнес, а позже перерос в более серьезный проект по разработке одной из первых автоматизированных систем учета в Киеве.

“В какой-то момент мы объединились командой и каждый из нас взял определенную долю ответственности. Мы много лет занимались вопросом автоматизации учета коммунальных ресурсов, но все это были проводные системы в новостройках. Тогда возник вопрос, а что делать со старым жилищным фондом? Мы начали искать беспроводную технологию, которая позволяла это делать и наткнулась на французскую сеть Sigfox. Тогда в голову пришла идея, что мы станем оператором этой технологии в Украине”, - говорит Озеров.

Дмитрий Озеров временно поменял бизнес на пулемет

По его словам, для того, чтобы стать региональными операторами сети Sigfox, нужно было доказать владельцу технологии, что украинская команда отвечает определенным критериям, а также будет выполнять договоренности о том, как вести бизнес. После того, как переговоры с глобальной Sigfox завершились и украинцы получили доступ к технологии, Озеров и его партнеры увидели, что потенциал в технологии намного больше, чем учет коммунальных ресурсов. По словам Озерова, интернет вещей является определенным прорывом в диспетчеризации и учете чего угодно: от мест парковки и пивных кегов до горючего и железнодорожных вагонов.

"Мы стали оператором глобальной сети интернета вещей. У нас уже были определенные беспроводные технологии, которые можно было развивать. Но никто еще не приводил в Украину интернет вещей, который является локальным сегментом глобальной сети. Мы начинали это только с целью внедрения автоматизированного учета. А на самом деле количество применения интернета вещей достигает десятки если не сотни примеров внедрения или технологий, когда мы поняли оператором, чего мы стали у нас даже был шок”, - рассказывает Озеров.

В 2021 году украинская команда начала активно развивать сеть. Перед полномасштабной войной у Sigfox Ukraine были планы устраивать покрытия в западной части Украины - в Хмельницком, Тернополе, Ивано-Франковске и Ровно. На момент российского вторжения даже согласовали с партнерами финансирование проектов внедрения учета в одном из городов Украины, а также имели пилотные проекты по отслеживанию железнодорожных вагонов. Но война внесла свои коррективы в эти планы.

После российского вторжения

Озеров рассказывает, что на момент начала полномасштабной войны единственным из команды основателей Sigfox Ukraine, кто имел хоть какую-то военную подготовку был Константин Прокопенко, окончивший военную кафедру и имевший звание младшего лейтенанта запаса.

“Помню, что перед войной мы дискутировали, что будем делать. Мы размышляли, кем мы можем быть на войне. Тогда мы говорили, что нам не обязательно нужно будет брать в руки оружие, а на одного бойца нужно до 10 человек в тылу. Никто тогда не представлял, что мы сами будем бегать с автоматами», – говорит Дмитрий.

Озеров вспоминает, что накануне полномасштабной войны он возвращался из Винницы, где у Sigfox Ukraine был проект внедрения автоматизированной фиксации парковки. У бизнесмена тогда была рабочая встреча в Винницком горсовете. Но после начала полномасштабного вторжения 24 февраля он пошел в Дарницкий ТЦК, вечером того же дня новобранцы получили оружие, а в 4:00 на следующий день их подняли по боевой тревоге. Озерова тогда зачислили стрелком роты охраны Дарницкого ТЦК. А уже в апреле мужчина стал пулеметчиком.

«Вообще, когда 24 февраля шли в «военкомат», мы не очень рассчитывали на какую-то длительную борьбу, мы готовились умереть. Ситуация тогда была очень сложная и мы ждали россиян, которым до нас оставалось ехать каких-нибудь 15 минут. Мне еще странно, как они до нас не дошли. Самый важный момент, который меня поразил в то время, это когда я стоял на дежурстве, а мимо меня проходили люди, которые ехали на войну. Я тогда смотрел на них и думал, что после войны большинство из них не увижу. Это было очень тяжело”, – говорит бизнесмен.

А вот партнеры Озерова из Sigfox Ukraine обратились в Святошинский ТЦК и попали в терроборону Святошинского района на базе "Азова", с которого началась их служба. Прокопенко, Пластун и Шакун во время обороны Киевщины вели бои под Мощуном, а затем в составе Азова отбыли на запорожское направление. Сейчас они служат связистами в Третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

IT-директор Сергей Шакун, разработчик Сергей Калькута, техдир Константин Прокопенко

Озеров, оставшийся служить в роте охраны ТЦК, с июня 2022 г. планировал переводиться служить в подразделение к партнерам. Однако с августа 2022 года состояние его здоровья ухудшилось, а в октябре мужчину госпитализировали и провели операцию. После этого Дмитрий прошел повторный медосмотр, где его признали непригодным и комиссовали по состоянию здоровья.

“У нас очень негативное отношение к ТЦК, но на самом деле это полная фигня и действительно очень некорректно их в чем-то винить. Мы с первых дней организовались и я не могу сказать слова плохого о наших руководителях. В первый день войны я познакомился с очень разными людьми. Кто-то был сварщиком, кто-то охранником, а кто-то коммерческим директором. Они мне стали очень близки, потому что я тогда с ними был готов разделить и жизнь и смерть, сколько там оставалось. И очень много моих собратьев уехало в разные части, разные бригады, до сих пор они служат. Чем они хуже тех людей, которые остались здесь. Почему они прослужив два года не могут уволиться и отдохнуть. Они заслужили это, а общество я вижу, как все обвиняют ТЦК в том, что они пытаются пополнить бригады? Это несправедливо”, – говорит Озеров.

Сергей Шакун и Андрей Пластун

Он говорит, что в первые дни войны даже не думал о бизнесе, постоянно были какие-то задачи по службе, так что на дела компании времени не хватало. В первые месяцы войны предприятие почти остановилось, а в мае пришлось уехать из арендованного офиса, поскольку не удалось договориться с владельцем помещения. Более или менее полноценная работа возобновилась летом. Хотя половина сотрудников Sigfox Ukraine пошла служить в ВСУ, но некоторые остались и один из сотрудников взял на себя работу по организации бизнеса. Иногда Озеров находил время и подписывал документы как директор компании.

"Бизнес продолжал работать. Это автоматизированная система учета, которая не требует человеческого вмешательства. Мы в первые месяцы войны не искали новых клиентов. Но некоторые клиенты требовали завершения проектов и даже платили за это”, - говорит бизнесмен.

О возвращении ветеранов в мирную жизнь

Озеров говорит, что ветеранам, которые будут демобилизованы по окончании войны, будет достаточно трудно вернуться к полноценной работе. Он считает, что военным понадобится время на реабилитацию, нужно будет восстановить здоровье, общаться с ними и помочь с адаптацией.

“Я сейчас должен делать многое из того, что я раньше не делал. Я раньше работал только как директор, а сейчас делаю работу служащих партнеров. Я сам тяжело возвращался к работе. Мне как-то нужно было делать коммерческое предложение, а я сидел и два или три часа просто "втыкал" в документ. Однако я понимаю, что моим коллегам нужно будет куда-то вернуться после войны и сейчас работаю именно для этого. Сейчас у нас есть побратимы, которые продолжают служить, и я прицениваюсь к ним и уже вижу людей с которыми я бы хотел работать дальше. Возможно, им нужно будет просто побыть в этой атмосфере. Эта война у всех засела очень глубоко, потому что кто-то терял собратьев, видел как погибают люди. Для человека это тяжело. Надо этих людей принимать, разговаривать с ними. Когда они вернутся, требовать от них что-то будет трудно”, - говорит Озеров.

Озеров отмечает, что общество пока еще не готово принимать ветеранов. Он отмечает, что бизнес должен стать более социально ответственным, особенно в отношении бывших военных. Ведь не все айтишники в ВСУ останутся айтишниками, а рабочие навыки после нескольких лет службы в пехоте притупляются. Однако бизнесмен считает, что еще многим из тех, кто пока не служил в ВСУ, придется взять в руки оружие.

“Не все могут пойти служить, но готовым служить и воевать должен быть каждый. Надо понимать, что война не закончилась, а те бронированные работники, которые сейчас есть, они еще будут служить. А те, кто сейчас служит, займут их место в гражданских профессиях. К сожалению, это действительность, которую мы должны принять”, - говорит Озеров.