Как туристический бизнес в Украине выжил и трансформировался во время войны

Война изменила все сферы жизни украинцев и туристический бизнес не стал исключением. Как только рынок международного туризма начал восстанавливаться после пандемии, началась полномасштабная война. Закрытие аэропортов, запрет выезда за границу мужчинам, массовая эмиграция украинцев, экономическая нестабильность повлекли за собой настоящий кризис в туристической сфере. Однако, несмотря на вызовы, эта отрасль продолжает работать, адаптируясь к новым реалиям и потребностям потребителей.

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Сокращение рынка

Согласно данным Государственного агентства развития туризма, за два квартала 2024 года представители туротрасли Украины уплатили в бюджет 1 млрд 251 млн 31 тыс. грн. Это почти на четверть больше, чем в 2021 году, когда в казну было уплачено 1 млрд 88 млн 945 тыс. грн налогов. В прошлом году за первое полугодие поступило 897 млн 848 тыс. грн.

По словам Председателя Государственного агентства развития туризма, Марьяны Олеськив, одним из факторов увеличения суммы налоговых поступлений, кроме инфляционных процессов, является увеличение туристических потоков внутри страны.

За шесть месяцев 2024 года общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью по сравнению с тем же периодом в 2023 году выросло на 13%. Если сравнивать этот показатель с аналогичным периодом 2021 года, то количество налогоплательщиков этого вида деятельности уменьшилось на 27%. Наиболее уязвимыми стали туристические операторы и туристические агентства, занимающиеся международным туризмом. До войны в Украине насчитывалось около 3700 туристических агентств. В 2024 году их осталось всего 800.

Большинство агентств закрылось еще в первый год полномасштабного вторжения из-за закрытия аэропортов, запрета выезда за границу мужчин, общего экономического кризиса и неготовности украинцев тратить средства на путешествия. Однако постепенно ситуация стала меняться. Поездки за границу стали для украинцев не просто отдыхом, но и возможностью ментального обновления.

Личный опыт

В начале полномасштабного вторжения я была уверена, что мое туристическое агентство закроется навсегда. Поэтому она была крайне удивлена, когда получила первое бронирование в апреле 2022 года. Я поехала в Польшу и открыла агентство там, однако его пришлось достаточно быстро закрыть из-за бюрократических процедур и совершенно иного подхода к бизнесу и сервису в туристической сфере. Но главной причиной была команда, оставшаяся в Украине в полном составе.

Чувствуя за них ответственность, я вернулась, и мы начали строить все с нуля. В мае создали новый сайт и в июне продали первый дорогостоящий тур. Клиентами были иностранцы. Стоимость тура составила около миллиона гривен и наша прибыль (первый за 2022 год) достигла 60 тысяч гривен, которые я разделила между всеми членами команды. Наш офис тогда был закрыт, мы работали удаленно, встречи команды проводили где-то в городе.

В июле мы вернулись в офис, продавали преимущественно автобусные туры в Болгарию, но у них слишком низкая маржа, чтобы покрывать наши расходы. Было очевидно, что нужен новый подход, новые маршруты. Я обращалась к разным бизнес коучам и консультантам, воплощала в жизнь их советы. Мы пытались оптимизировать трансферы, поскольку это был очень сильный сдерживающий фактор для украинцев, привыкших летать из Борисполя и Жулян и не могли представить себе время дороги разными видами транспорта.

В феврале 2023 года мы возобновили сотрудничество с известными блоггерами и инфлюэнсерами. Это несколько улучшило ситуацию, пример блоггеров показал людям, что путешествия могут быть "своевременными" даже во время большой войны. Это ведь не только поддержка собственного ментального состояния, но и вклад в украинскую экономику.

Новый портрет украинского туриста

Среди украинских путешественников сегодня доминируют женщины, причем 70% из них — мамы с детьми. Мужчины составляют всего 5% туристов, что связано с военным положением. Женщины путешествуют, чтобы обрести ментальное равновесие, обезопасить детей от стресса войны и напомнить им о мирной жизни.

Возросла также требовательность к выбору направлений. Около 40% клиентов обращают внимание на наличие туристов из России и часто готовы платить больше за отдых в отелях без российских гостей. Популярными остаются страны ЕС, а также Тунис, где этот фактор учтен.

Построение новых маршрутов

Туристическим агентствам пришлось строить туры практически с нуля, искать удобные варианты трансфера в аэропорты соседних стран. Туристы едут в Кишинев, Жешув, Варшаву или Будапешт для начала своего путешествия. Автобусные туры, ранее малопопулярные, теперь составляют 15% бронирования. Агентства переориентировались на новые рынки, стали больше сотрудничать с европейскими партнерами и авиаперевозчиками. Однако этот фактор значительно расширил географию путешествий, ведь количество прямых рейсов из европейских аэропортов значительно больше, чем было до войны из украинского Борисполя.

Если раньше короткие уик-энд-путешествия были популярным форматом, то сейчас они фактически исчезли. Минимальная продолжительность отдыха составляет 7 ночей. Украинцы предпочитают спокойный морской отдых, избегая насыщенных экскурсионных программ.

Финансовый аспект

Средний чек на поездку остался почти неизменным — около 2000 евро в неделю для двоих. В то же время, увеличился спрос на бюджетные варианты, такие как автобусные туры, стартующие от 300 евро.

Роль турагентств и новые вызовы

Во время войны украинцы стали чаще обращаться к турагентствам, ценя их опыт, постоянную поддержку и возможность избежать рисков самостоятельного бронирования. Особенно при сложном трансфере с несколькими пересадками. Услуги туристических агентств стали популярны среди украинцев, временно проживающих за границей. Они стремятся поддержать украинский бизнес, обращаются к знакомым турагентам, ценят украинский подход к сервису.

Туристическая сфера даже в самых сложных условиях не только сохранила себя, но и стала опорой для многих украинцев. Для клиентов путешествия остаются способом вернуть душевное равновесие, а для государства важным источником экономической поддержки.

Эта отрасль является примером того, как бизнес может находить новые пути развития даже в самые темные времена. Путешествия украинцев не только об отдыхе — это о вере в то, что мирная жизнь будет восстановлена.