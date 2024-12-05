Euromonitor International назвал лучшие города мира

Аналитическая компания Euromonitor International опубликовала ежегодный рейтинг 100 лучших городских направлений мира за 2024 год, где Париж четвертый год подряд удерживает лидерскую позицию. В первую тройку также вошли Мадрид и Токио.

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Об этом идет речь на сайте аналитиков.

Индекс оценивает города по 55 разным показателям, сгруппированным в шесть ключевых категорий: экономическая эффективность, развитие туризма, инфраструктура, туристическая политика, здоровье и безопасность, а также устойчивое развитие.

10 лучших городских направлений по версии Euromonitor International:

Париж;

Мадрид;

Токио;

Рим;

Милан;

Нью-Йорк;

Амстердам;

Сидней;

Сингапур;

Барселона.

Европейские города заняли большинство позиций в ТОП-10

Мадрид занял второе место, Рим и Милан – четвертое и пятое соответственно, Амстердам – седьмое, а Барселона – десятое. Лондон оказался на 13-м месте между Сеулом (12) и Дубаем (14).

Что касается азиатского региона, то третье место в рейтинге заняло Токио. Благодаря рекордно низкому курсу иены в 2024 году Токио стал привлекательным как для бизнес-туризма, так и для отдыха. Восьмое – Сидней, а девятое – Сингапур.

Единственным американским городом в ТОП-10 стал Нью-Йорк, занявший шестое место. Нью-Йорк признан лидером в категории туристической активности благодаря высокому спросу среди международных и внутренних путешественников.

Бангкок стал городом с самым большим количеством международных приездов в 2024 году (32,4 миллиона международных поездок).

В отчете отмечается, что многие страны упростили визовые процедуры, внедрив электронные разрешения на поездки и расширив возможности краткосрочного безвизового въезда.

Большие города все больше использовали спортивные и культурные мероприятия по увеличению доходов от туризма. Улучшение инфраструктуры и непрерывный маркетинг привлекли внимание путешественников, открыв дальнейшие возможности для роста .

Учитывая туризм и общую экономическую ситуацию, Euromonitor International составил рейтинг городов, которые в следующем году могут получить больше прибыли:

Бангкок (32,4 миллиона международных поездок);

Стамбул (23 миллиона);

Лондон (21,7 млн.);

Гонконг (20,5 млн.);

Мекка (19,3 млн.);

Анталия (19,3 млн.);

Дубай (18,2 млн);

Макао (18 миллионов);

Париж (17,4 млн.);

Куала-Лумпур (16,5 млн.)

Аналитики также обратили внимание на популярность менее известных направлений и городов третьего уровня, ведь туристы все больше интересуются скрытыми жемчужинами, ответственным туризмом и внесезонными предложениями.

Напомним, в 2023 году Нью-Йорк обошел Гонконг и стал самым дорогим городом в мире для проживания, а резкий рост арендной платы в Сингапуре привел к тому, что он впервые попал в пятерку лидеров, полнясь с 13-го места.