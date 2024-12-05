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Euromonitor International назвал лучшие города мира
Аналитическая компания Euromonitor International опубликовала ежегодный рейтинг 100 лучших городских направлений мира за 2024 год, где Париж четвертый год подряд удерживает лидерскую позицию. В первую тройку также вошли Мадрид и Токио.
Об этом идет речь на сайте аналитиков.
Индекс оценивает города по 55 разным показателям, сгруппированным в шесть ключевых категорий: экономическая эффективность, развитие туризма, инфраструктура, туристическая политика, здоровье и безопасность, а также устойчивое развитие.
10 лучших городских направлений по версии Euromonitor International:
- Париж;
- Мадрид;
- Токио;
- Рим;
- Милан;
- Нью-Йорк;
- Амстердам;
- Сидней;
- Сингапур;
- Барселона.
Европейские города заняли большинство позиций в ТОП-10
Мадрид занял второе место, Рим и Милан – четвертое и пятое соответственно, Амстердам – седьмое, а Барселона – десятое. Лондон оказался на 13-м месте между Сеулом (12) и Дубаем (14).
Что касается азиатского региона, то третье место в рейтинге заняло Токио. Благодаря рекордно низкому курсу иены в 2024 году Токио стал привлекательным как для бизнес-туризма, так и для отдыха. Восьмое – Сидней, а девятое – Сингапур.
Единственным американским городом в ТОП-10 стал Нью-Йорк, занявший шестое место. Нью-Йорк признан лидером в категории туристической активности благодаря высокому спросу среди международных и внутренних путешественников.
Бангкок стал городом с самым большим количеством международных приездов в 2024 году (32,4 миллиона международных поездок).
В отчете отмечается, что многие страны упростили визовые процедуры, внедрив электронные разрешения на поездки и расширив возможности краткосрочного безвизового въезда.
Большие города все больше использовали спортивные и культурные мероприятия по увеличению доходов от туризма. Улучшение инфраструктуры и непрерывный маркетинг привлекли внимание путешественников, открыв дальнейшие возможности для роста .
Учитывая туризм и общую экономическую ситуацию, Euromonitor International составил рейтинг городов, которые в следующем году могут получить больше прибыли:
- Бангкок (32,4 миллиона международных поездок);
- Стамбул (23 миллиона);
- Лондон (21,7 млн.);
- Гонконг (20,5 млн.);
- Мекка (19,3 млн.);
- Анталия (19,3 млн.);
- Дубай (18,2 млн);
- Макао (18 миллионов);
- Париж (17,4 млн.);
- Куала-Лумпур (16,5 млн.)
Аналитики также обратили внимание на популярность менее известных направлений и городов третьего уровня, ведь туристы все больше интересуются скрытыми жемчужинами, ответственным туризмом и внесезонными предложениями.
Напомним, в 2023 году Нью-Йорк обошел Гонконг и стал самым дорогим городом в мире для проживания, а резкий рост арендной платы в Сингапуре привел к тому, что он впервые попал в пятерку лидеров, полнясь с 13-го места.