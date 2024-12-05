Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

--0,07

EUR

43,81

+0,11

Наличный курс:

USD

41,70

41,68

EUR

44,30

44,13

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Экономика
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Euromonitor International назвал лучшие города мира

Барселона
Барселона. Фото: Википедия

Аналитическая компания Euromonitor International опубликовала ежегодный рейтинг 100 лучших городских направлений мира за 2024 год, где Париж четвертый год подряд удерживает лидерскую позицию. В первую тройку также вошли Мадрид и Токио.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.
Киев, 12 декабря, офлайн
Забронировать участие

Об этом идет речь на сайте аналитиков.

Индекс оценивает города по 55 разным показателям, сгруппированным в шесть ключевых категорий: экономическая эффективность, развитие туризма, инфраструктура, туристическая политика, здоровье и безопасность, а также устойчивое развитие.

10 лучших городских направлений по версии Euromonitor International:

  • Париж;
  • Мадрид;
  • Токио;
  • Рим;
  • Милан;
  • Нью-Йорк;
  • Амстердам;
  • Сидней;
  • Сингапур;
  • Барселона.
Фото 2 — Euromonitor International назвал лучшие города мира

Европейские города заняли большинство позиций в ТОП-10

Мадрид занял второе место, Рим и Милан – четвертое и пятое соответственно, Амстердам – седьмое, а Барселона – десятое. Лондон оказался на 13-м месте между Сеулом (12) и Дубаем (14).

Что касается азиатского региона, то третье место в рейтинге заняло Токио. Благодаря рекордно низкому курсу иены в 2024 году Токио стал привлекательным как для бизнес-туризма, так и для отдыха. Восьмое – Сидней, а девятое – Сингапур.

Единственным американским городом в ТОП-10 стал Нью-Йорк, занявший шестое место. Нью-Йорк признан лидером в категории туристической активности благодаря высокому спросу среди международных и внутренних путешественников.

Бангкок стал городом с самым большим количеством международных приездов в 2024 году (32,4 миллиона международных поездок).

В отчете отмечается, что многие страны упростили визовые процедуры, внедрив электронные разрешения на поездки и расширив возможности краткосрочного безвизового въезда.

Большие города все больше использовали спортивные и культурные мероприятия по увеличению доходов от туризма. Улучшение инфраструктуры и непрерывный маркетинг привлекли внимание путешественников, открыв дальнейшие возможности для роста .

Учитывая туризм и общую экономическую ситуацию, Euromonitor International составил рейтинг городов, которые в следующем году могут получить больше прибыли:

  • Бангкок (32,4 миллиона международных поездок);
  • Стамбул (23 миллиона);
  • Лондон (21,7 млн.);
  • Гонконг (20,5 млн.);
  • Мекка (19,3 млн.);
  • Анталия (19,3 млн.);
  • Дубай (18,2 млн);
  • Макао (18 миллионов);
  • Париж (17,4 млн.);
  • Куала-Лумпур (16,5 млн.)

Аналитики также обратили внимание на популярность менее известных направлений и городов третьего уровня, ведь туристы все больше интересуются скрытыми жемчужинами, ответственным туризмом и внесезонными предложениями.

Напомним, в 2023 году Нью-Йорк обошел Гонконг и стал самым дорогим городом в мире для проживания, а резкий рост арендной платы в Сингапуре привел к тому, что он впервые попал в пятерку лидеров, полнясь с 13-го места.

Автор:
Татьяна Гойденко