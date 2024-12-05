Euromonitor International назвав найкращі міста світу

Аналітична компанія Euromonitor International опублікувала щорічний рейтинг 100 найкращих міських напрямків світу за 2024 рік, у якому Париж четвертий рік поспіль утримує лідерську позицію. До першої трійки також увійшли Мадрид і Токіо.

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Про це йдеться на сайті аналітиків.

Індекс оцінює міста за 55 різними показниками, згрупованими у шість ключових категорій: економічна ефективність, розвиток туризму, інфраструктура, туристична політика, здоров’я та безпека, а також сталий розвиток.

10 найкращих міських напрямків за версією Euromonitor International:

Париж;

Мадрид;

Токіо;

Рим;

Мілан;

Нью-Йорк;

Амстердам;

Сідней;

Сінгапур;

Барселона.

Європейські міста зайняли більшість позицій у ТОП-10

Мадрид посів друге місце, Рим та Мілан – четверте та п’яте відповідно, Амстердам – сьоме, а Барселона – десяте. Лондон опинився на 13-му місці, між Сеулом (12) і Дубаєм (14).

Що стосується азійського регіону, то третє місце в рейтингу посіло Токіо. Завдяки рекордно низькому курсу єни у 2024-му Токіо став привабливим як для бізнес-туризму, так і для відпочинку. Восьме – Сідней, а дев’яте – Сінгапур.

Єдиним американським містом у ТОП-10 став Нью-Йорк, який посів шосте місце. Нью-Йорк визнаний лідером у категорії туристичної активності завдяки високому попиту серед міжнародних та внутрішніх мандрівників.

Бангкок став містом із найбільшою кількістю міжнародних приїздів у 2024 році (32,4 мільйони міжнародних поїздок).

У звіті зазначається, що багато країн спростили візові процедури, запровадивши електронні дозволи на подорожі та розширивши можливості короткострокового безвізового в’їзду.

Великі міста все більше використовували спортивні та культурні заходи для збільшення доходів від туризму. Покращення інфраструктури та безперервний маркетинг привернули увагу мандрівників, відкривши подальші можливості для зростання.

Враховуючи туризм та загальну економічну ситуацію, Euromonitor International склав рейтинг міст, які наступного року можуть отримати найбільше прибутків:

Бангкок (32,4 мільйона міжнародних поїздок);

Стамбул (23 мільйони);

Лондон (21,7 млн.);

Гонконг (20,5 млн.);

Мекка (19,3 млн.);

Анталія (19,3 млн.);

Дубай (18,2 млн.);

Макао (18 мільйонів);

Париж (17,4 млн.);

Куала-Лумпур (16,5 млн.)

Аналітики також звернули увагу на популярність менш відомих напрямків та міст третього рівня, адже туристи все більше цікавляться "прихованими перлинами", відповідальним туризмом і позасезонними пропозиціями.

Нагадаємо, у 2023 році Нью-Йорк обійшов Гонконг і став найдорожчим містом у світі для проживання, а різке зростання орендної плати у Сінгапурі призвело до того, що він вперше потрапив до п’ятірки лідерів, півнявшись з 13-го місця.