Названо 20 найдорожчих міст світу для проживання у 2023 році

Згідно з новим дослідженням, Нью-Йорк обійшов Гонконг і став найдорожчим містом у світі для проживання, а різке зростання орендної плати у Сінгапурі призвело до того, що він вперше потрапив до п’ятірки лідерів, півнявшись з 13-го місця в минулому році.

Серед причин того, що що Нью-Йорк очолив рейтинг вартості життя стала висока інфляція та зростання вартості житла, пише Bloomberg з посиланням на аналітиків ECA International.

У Південно-Східній Азії також відбулося значне збільшення вартості проживання. Збільшення попиту на оренду житла не супроводжувалося відповідним збільшенням пропозиції.

Згідно зі звітом ECA International, найбільше зростання цього року показав Стамбул, який піднявся на 95 позицій до 108-го місця завдяки 80-% інфляції. Також після того, як Реджеп Таїп Ердоган виграв другий тур президентських виборів турецька ліра рекордно впала.

Повідомляється, що в Дубаї орендна плата зросла майже на третину через приплив російських експатріантів, піднявши місто на 12 місце.

У той час як більшість європейських міст піднялися в рейтингу, норвезькі та шведські міста впали через слабку валюту, а французькі міста знизилися через нижчі темпи інфляції порівняно з аналогами ЄС.

Рейтинги всіх міст США різко зросли через сильний долар і високу інфляцію, а Сан-Франциско увійшов до десятки кращих

Ось 20 найдорожчих місць у світі для проживання (в дужках вказаний рейтинг 2022 року):

Нью-Йорк, США (2022 рейтинг: 2) Гонконг, Китай (1) Женева, Швейцарія (3) Лондон, Великобританія (4) Сінгапур (13) Цюрих, Швейцарія (7) Сан-Франциско, США (11) Тель-Авів, Ізраїль (6) Сеул, Південна Корея (10) Токіо, Японія (5) Берн, Швейцарія (16) Дубай, ОАЕ (23) Шанхай, Китай (8) Гуанчжоу, Китай (9) Лос-Анджелес, США (21) Шеньчжень, Китай (12) Пекін, Китай (14) Копенгаген, Данія (18) Абу-Дабі, ОАЕ (22) Чикаго, США (25)

ECA International аналізує вартість споживчих товарів і послуг, враховуючи вартість оренди в районах, де зазвичай живуть іноземці, щоб оцінити 207 міст у 120 країнах і територіях по всьому світу.

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