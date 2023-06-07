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Экономика
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Названы 20 самых дорогих городов мира для проживания в 2023 году

Названы 20 самых дорогих городов мира для проживания в 2023 году
Нью-Йорк стал самым дорогим городом в мире для проживания. Фото: ua.depositphotos.com

Согласно новому исследованию, Нью-Йорк обошел Гонконг и стал самым дорогим городом в мире для проживания, а резкий рост арендной платы в Сингапуре привел к тому, что он впервые попал в пятерку лидеров, полнясь с 13-го места в прошлом году.

Среди причин того, что Нью-Йорк возглавил рейтинг стоимости жизни, стала высокая инфляция и рост стоимости жилья, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков ECA International.

В Юго-Восточной Азии также произошло значительное увеличение стоимости проживания. Увеличение спроса на аренду жилья не сопровождалось соответствующим увеличением предложения.

Согласно отчету ECA International, наибольший рост в этом году показал Стамбул, поднявшийся на 95 позиций до 108-го места благодаря 80% инфляции. Также после того, как Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов, турецкая лира рекордно упала.

Сообщается, что в Дубае арендная плата выросла почти на треть из-за прилива российских экспатриантов, подняв город на 12 место.

В то время как большинство европейских городов поднялись в рейтинге, норвежские и шведские города упали из-за слабой валюты, а французские города снизились из-за более низких темпов инфляции по сравнению с аналогами ЕС.

Рейтинги всех городов США резко выросли из-за сильного доллара и высокой инфляции, а Сан-Франциско вошел в десятку лучших

Вот 20 самых дорогих мест в мире для проживания (в скобках указан рейтинг 2022 года):

  • 1. Нью-Йорк, США (2022 рейтинг: 2)
  • 2. Гонконг, Китай (1)
  • 3. Женева, Швейцария (3)
  • 4. Лондон, Великобритания (4)
  • 5. Сингапур (13)
  • 6. Цюрих, Швейцария (7)
  • 7. Сан-Франциско, США (11)
  • 8. Тель-Авив, Израиль (6)
  • 9. Сеул, Южная Корея (10)
  • 10. Токио, Япония (5)
  • 11. Берн, Швейцария (16)
  • 12. Дубай, ОАЭ (23)
  • 13. Шанхай, Китай (8)
  • 14. Гуанчжоу, Китай (9)
  • 15. Лос-Анджелес, США (21)
  • 16. Шэньчжэнь, Китай (12)
  • 17. Пекин, Китай (14)
  • 18. Копенгаген, Дания (18)
  • 19. Абу-Даби, ОАЭ (22)
  • 20. Чикаго, США (25)

ECA International анализирует стоимость потребительских товаров и услуг, учитывая стоимость аренды в районах, где обычно живут иностранцы, чтобы оценить 207 городов в 120 странах и территориях по всему миру.

Автор:
Татьяна Гойденко