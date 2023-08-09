Как украинский бизнес может усилить собственную киберзащиту во время войны - советы Госспецсвязи

Если предприниматели хотят улучшить систему кибербезопасности в компании, следует инвестировать в соответствующее оборудование, ликвидировать слабые места в собственных системах, обучать работников и партнеров правилам кибергигиены, считают специалисты Госспецсвязи. О том, как украинские компании оберегают данные клиентов от киберврага, Delo.ua рассказывает в статье "Киберстража. Как украинский бизнес защищает данные от российских хакеров".

В условиях войны бизнес должен правильно оберегать не только корпоративную информацию, но и личные данные клиентов. Поэтому специалисты Госспецсвязи подготовили топ-3 актуальных совета.

Первое. Необходимо инвестировать в собственную защиту. Для начала в самые простые способы защиты.

Сегодня наиболее популярными методами кибератак российских военных хакеров является использование известных уязвимостей для проникновения в информационно-коммуникационные системы организаций, рассылки вредоносного ПО, направленного на похищение персональных данных граждан или уничтожение инфраструктуры.

"Особенно активны сейчас россияне в фишинге: мы постоянно фиксируем фишинговые рассылки с целью получения доступа к информационным системам и в результате которых они могут получить учетные данные для доступа к информационным системам. Минимизировать риски таких атак можно благодаря соблюдению базовых правил кибергигиены, ответственному отношению к политике использования паролей, своевременному обновлению программного обеспечения", - говорят в пресс-службе Госспецсвязи.

Второе. Бизнес должен знать слабые места своей киберзащиты и укреплять их. Хакеры постоянно ищут уязвимости и атакуют из-за них.

Компании должны искать "дыры" у себя и оперативно их закрывать. Конечно, защищенным на 100% быть невозможно, но чем сложнее доступ к вашим системам, тем меньше вероятность взлома», - объясняют в пресс-службе Госспецсвязи.

Третье. Безопасность компании зависит от каждого сотрудника и от каждого контрагента. Хакеры могут атаковать компанию через ее сотрудников, украв их данные. Так что кибергигиена должна стать привычкой и частью корпоративной культуры компании.

"Сейчас мы фиксируем увеличение количества атак на коммерческие организации, внедряющие ИТ-решения, телеком- и интернет-провайдеров. Это так называемые атаки на цепочку поставки (supply chain attack): из-за их инфраструктуру российские хакеры, вероятно, надеются найти доступ к чувствительным данным и государственным информационным системам", - отмечают в пресс-службе Госспецсвязи.

В целом соблюдение базовых правил безопасности — обязательное условие для защиты. Чтобы подготовиться к возможным атакам, необходимо проводить комплексный анализ систем защиты компаний и учреждений, а также обучать сотрудников принципам киберзащиты.

"Госспецсвязи проводит такие учения и объявляет сбор запросов от тех организаций, которые нуждаются в усилении собственной защиты", - говорят в пресс-службе Госспецсвязи.

Ранее сообщалось, что ведущие мировые компании будут маркировать контент, созданный искусственным интеллектом.

Больше о том, как во время войны лучше защищать информацию от киберврага, читайте в статье "Киберстража. Как украинский бизнес защищает данные от российских хакеров".