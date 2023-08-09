Як український бізнес може посилити власний кіберзахист під час війни - поради Держспецзв'язку

Якщо підприємці хочуть покращити систему кібербезпеки у компанії, варто інвестувати у відповідне обладнання, ліквідувати слабкі місця у власних системах, навчати працівників та партнерів правилам кібергігієни, вважають фахівці Держспецзв'язку. Про те, як українські компанії оберігають дані клієнтів від кіберворога, Delo.ua розповідає у статті "Кіберварта. Як український бізнес захищає дані від російських хакерів".



В умовах війни бізнес має правильно оберігати не тільки корпоративну інформацію, а й особисті дані клієнтів. Тому фахівці Держспецзв'язку підготували топ-3 актуальних поради.

Перше. Необхідно інвестувати у власний захист. Для початку у найпростіші способи захисту.

Сьогодні найпопулярнішими методами кібератак російських військових хакерів є використання відомих вразливостей для проникнення в інформаційно-комунікаційні системи організацій, розсилання шкідливого ПЗ, спрямованого на викрадення персональних даних громадян чи знищення інфраструктури.

"Особливо активні зараз росіяни у фішингу: ми постійно фіксуємо фішингові розсилання з метою отримання доступу до інформаційних систем та внаслідок яких вони можуть отримати облікові дані для доступу до інформаційних систем. Мінімізувати ризики таких атак можна завдяки дотриманню базових правил кібергігієни, відповідальному ставленню до політики використання паролів, вчасному оновленню програмного забезпечення", - кажуть у пресслужбі Держспецзв’язку.

Друге. Бізнес має знати слабкі місця свого кіберзахисту та укріплювати їх. Хакери постійно шукають вразливості та атакують через них.

"Компанії мають шукати «дірки" у себе й оперативно їх закривати. Звісно, захищеним на 100% бути неможливо, але що складніший доступ до ваших систем, то меншою є вірогідність злому», - пояснюють у пресслужбі Держспецзв’язку.

Третє. Безпека компанії залежить від кожного працівника і кожного контрагента. Хакери можуть атакувати компанію через її співробітників, викравши їхні дані. Тож кібергігієна має стати звичкою і частиною корпоративної культури компанії.

"Наразі ми фіксуємо збільшення кількості атак на комерційні організації, які впроваджують ІТ-рішення, телеком- та інтернет-провайдерів. Це так звані атаки на ланцюжок постачання (supply chain attack): через їхню інфраструктуру російські хакери, імовірно, сподіваються знайти доступ до чутливих даних та державних інформаційних систем", - наголошують у пресслужбі Держспецзв’язку.

Загалом дотримання базових безпекових правил — обов’язкова умова для захисту. Тож аби підготуватися до ймовірних атак, необхідно проводити комплексний аналіз систем захисту компаній та установ, а також навчати співробітників принципам кіберзахисту.

"Держспецзв’язку проводить такі навчання й оголошує збір запитів від тих організацій, які потребують посилення власного захисту", — кажуть у пресслужбі Держспецзв’язку.

Раніше повідомлялося, що провідні світові компанії маркуватимуть контент, який створений штучним інтелектом.

Більше про те, як під час війни краще захищати інформацію від кіберворога, читайте у статті Delo.ua "Кіберварта. Як український бізнес захищає дані від російських хакерів".