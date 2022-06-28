Каким предприятиям в Украине грозит "поствоенное" банкротство и как его предупредить

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Война, которая продолжается в Украине уже почти четыре месяца, приобретает признаки затяжного военного конфликта, что не может не влиять на финансово-экономическую систему страны. Ущерб и ущерб, причиненный отечественному бизнесу и гражданским лицам в результате российской вооруженной агрессии, уже оценивают в миллиарды долларов США.

Более того, такой форс-мажор может повлечь за собой неплатежеспособность большого количества отечественных предприятий, которые будут не в состоянии выполнять свои обязательства перед кредиторами. Ведь из-за войны претерпели изменения почти все производственные цепи всех отраслей промышленности.

Как результат, потенциально это может привести к массовым банкротствам компаний не только во время войны, но и после ее завершения, так как послевоенное восстановление, к сожалению, выдержат далеко не все.

Кому и в будущем грозит в Украине банкротство? Конечно, спрогнозировать в условиях войны это очень сложно. Но, проведя системный анализ факторов, наблюдаемых на протяжении четырех месяцев войны, определенный прогноз можно попытаться сделать.

Да, наибольший риск быть признанными банкротами имеют:

- предприятия, активы которых подверглись разрушениям или полностью уничтожены;

- предприятия, которые полностью или отдельные их представительства/филиалы находятся на временно оккупированной и неподконтрольной Украине территории (в том числе уже после 24 февраля этого года);

- предприятия, захваченные вооруженными силами России и другими незаконными вооруженными формированиями;

- предприятия, не имеющие возможности осуществлять хозяйственную деятельность на подконтрольной территории Украины в условиях военного положения в связи с ограничениями, обусловленными нарушением логистики (транспортировки и поставки сырья, товаров и т.п.).

К примеру приведу одни из крупнейших предприятий Украины, которым россия уже нанесла огромный ущерб и рискуют попасть под процедуру банкротства. Это "мариупольский гигант", завод «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Кременчугский и Одесский нефтеперерабатывающие заводы, отдельные газовые и нефтяные предприятия в Харьковской и Днепропетровской областях, Северодонецкое объединение «Азот», Авдеевский коксохимический завод Машпроект», ГП «Антонов», Киевский завод «Coca-Cola» и другие.

Не решенная на сегодняшний день проблема экспорта зерна также может повлечь за собой неплатежеспособность отдельных агропромышленных предприятий и фермерских хозяйств нашей страны. В частности, эксперты прогнозируют, что в 2022 году экспорт продукции АПК из Украины упадет на 40-45%.

К сожалению, каждый день количество компаний, которые могут оказаться перед угрозой банкротства, увеличивается в геометрической прогрессии.

Отдельные владельцы уничтоженных или значительно поврежденных предприятий уже оценивают свои потери и готовят материалы для возмещения ущерба, нанесенного войсками России через международные коммерческие арбитражи.

Проблема в том, что "самоликвидация" таких предприятий по решению собственника в порядке Гражданского кодекса Украины практически невозможна из-за наличия у многих пула кредитных, налоговых и других обязательств перед банками, финансовыми компаниями и государством. Поэтому, скорее всего, многие предприятия будут ждать длительная процедура банкротства, если не появится инвестор, который будет принимать участие в «послевоенном» восстановлении предприятия. В противном случае получение владельцами уничтоженных производств средств в качестве возмещения ущерба по результатам судебных процессов будет длиться годами.

Я также предполагаю ситуацию, что иски о возмещении ущерба, причиненного российской военной агрессией в интересах должника, будет подавать уже в рамках дела о банкротстве арбитражный управляющий (распорядитель имущества, ликвидатор, управляющий санацией), при условии, что предприятие не смогло воспользоваться компенсационными механизмами. В будущем это дало бы возможность обращать взыскание на имущество государства России, российских компаний и граждан России на территории Украины в рамках дела о банкротстве должника для удовлетворения требований кредиторов.

Возможно, такие полномочия арбитражного управляющего в рамках дела о банкротстве дополнительно нужно предусмотреть в Кодексе Украины по процедурам банкротства. 7 июня этого года в Верховной Раде как раз зарегистрировали законопроект о внесении изменений в него по применению процедур банкротства в период действия военного положения (№7442). Проект, среди прочего, несколько корректирует полномочия арбитражного управляющего, однако, к сожалению, пока не предусматривает предоставление ему вышеупомянутых функций.

Остается надеяться, что дополнительные полномочия арбитражного управляющего можно будет включить в процессе обсуждения законопроекта, как, наконец, и прописать реальные законодательные механизмы "превенции массового банкротства предприятий".

На мой взгляд, "поствийское" банкротство должно быть направлено на предоставление максимальной возможности сохранения предприятия-должника через механизмы реструктуризации долга или санации с учетом ухудшенного финансового состояния и самих кредиторов, которые для сохранения своей платежеспособности будут вынуждены действовать, в том числе, путем реализации имущества должника-банкрота внутри ликвидационной процедуры, удовлетворение требований из залогового (ипотечного) имущества.

Поэтому важно понять, что уже сегодня не только должнику (собственнику бизнеса, имущества), но и кредитору (залогодержателю) необходимы компенсационные механизмы для возмещения ущерба, причиненного российской военной агрессией. Это позволит ему предоставить должнику такие условия для реструктуризации долгов, которые не влекут неплатежеспособность предприятия с его последующей ликвидацией. И таким образом, Украине удастся избежать возможного массового банкротства бизнеса после войны.

Фото: ua.depositphotos.com