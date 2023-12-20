Какой график работы "Новой почты" на новогодние праздники

Логистическая компания "Новая почта" обнародовала график работы на рождественско-новогодние праздники. 1 января 2024 все отделения будут закрыты.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что на Рождество, 25 декабря, все отделения будут работать в обычном режиме по обычному графику.

31 декабря отделения "Новой почты" начнут работу часом раньше (и закончат часом ранее).

1 января будет выходной, потому ни отделения, ни курьеры не будут работать.

Загрузка посылок в почтоматы также будет недоступна в этот день. Однако ранее загруженные отправки можно будет получить.

Новая почта: график работы на новогодние праздники

31 декабря с 09:00 до 17:00;

1 января – выходной;

другие дни – по обычному графику.

Как отмечают в пресс-службе, некоторые отделения "Новой почты" будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы отделения можно по ссылке.