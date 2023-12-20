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Який графік роботи "Нової пошти" на новорічні свята
Логістична компанія "Нова пошта" оприлюднила графік роботи на різдвяно-новорічні свята. 1 січня 2024 року всі відділення будуть закриті.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Зазначається, що на Різдво, 25 грудня, всі відділення працюватимуть у звичному режимі за звичайним графіком.
31 грудня відділення "Нової пошти" розпочнуть роботу на годину раніше (і закінчать на годину раніше).Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
1 січня буде вихідний, тому ні відділення, ні кур’єри не працюватимуть.
Завантаження посилок у поштомати також буде недоступним у цей день. Однак раніше завантажені відправлення можна буде отримати.
Нова пошта: графік роботи на новорічні свята
- 31 грудня з 09:00 до 17:00;
- 1 січня – вихідний;
- інші дні – за звичайним графіком.
Як зауважують у пресслужбі, деякі відділення "Нової пошти" матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна за посиланням.