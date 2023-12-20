Який графік роботи "Нової пошти" на новорічні свята

Логістична компанія "Нова пошта" оприлюднила графік роботи на різдвяно-новорічні свята. 1 січня 2024 року всі відділення будуть закриті.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що на Різдво, 25 грудня, всі відділення працюватимуть у звичному режимі за звичайним графіком.

31 грудня відділення "Нової пошти" розпочнуть роботу на годину раніше (і закінчать на годину раніше).

1 січня буде вихідний, тому ні відділення, ні кур’єри не працюватимуть.

Завантаження посилок у поштомати також буде недоступним у цей день. Однак раніше завантажені відправлення можна буде отримати.

Нова пошта: графік роботи на новорічні свята

31 грудня з 09:00 до 17:00;

1 січня – вихідний;

інші дні – за звичайним графіком.

Як зауважують у пресслужбі, деякі відділення "Нової пошти" матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна за посиланням.