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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Який графік роботи "Нової пошти" на новорічні свята

Який графік роботи "Нової пошти" на новорічні свята

Логістична компанія "Нова пошта" оприлюднила графік роботи на різдвяно-новорічні свята. 1 січня 2024 року всі відділення будуть закриті.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що на Різдво, 25 грудня, всі відділення  працюватимуть у звичному режимі за звичайним графіком.

31 грудня  відділення "Нової пошти" розпочнуть роботу на годину раніше (і закінчать на годину раніше).

1 січня буде вихідний, тому ні відділення, ні кур’єри не працюватимуть.

Завантаження посилок у поштомати також буде недоступним у цей день. Однак раніше завантажені відправлення можна буде отримати.

Нова пошта: графік роботи на новорічні свята 

  • 31 грудня з 09:00 до 17:00;
  • 1 січня – вихідний;
  • інші дні – за звичайним графіком.

Як зауважують у пресслужбі,  деякі відділення "Нової пошти" матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна за посиланням. 

Автор:
Світлана Манько