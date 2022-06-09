Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Бизнес
Дата публикации

Каждое седьмое СМИ может закрыться до конца 2022 года — опрос

Каждое седьмое СМИ может закрыться до конца 2022 года — опрос

После полномасштабного вторжения России многие украинские СМИ, которые зарабатывали на рекламе, потеряли свой основной источник дохода. На фоне этого до конца 2022 года каждое седьмое СМИ может закрыться из-за финансовых трудностей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских медиа, проведенного Национальным союзом журналистов Украины.

"Тревожена ситуация, что значительная часть коллег (14%) констатируют, что в ближайшие 6 месяцев они серьезно рассматривают вопрос закрытия СМИ. Резкое падение доходов и негативные последствия войны приводят к тому, что долговременных стратегических планов никто не строит, и наша отрасль оказалась в категории выживания – выжить хоть неделю, месяц", — резюмировал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Он добавил, что многие СМИ не справляются с экономическими последствиями полномасштабной войны, поэтому либо закрываются, либо ищут пути уменьшения расходов.

Автор:
Вита Молодан