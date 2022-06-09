Кожне сьоме ЗМІ може закритися до кінця 2022 року - опитування

Після повномасштабного вторгнення Росії багато українських ЗМІ, які заробляли на рекламі, втратили своє основне джерело доходу. На тлі цього до кінця 2022 року кожне сьоме ЗМІ може закритися через фінансові труднощі.

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Про це свідчать результати опитування українських медіа, проведеного Національною спілкою журналістів України.

"Тривожною є ситуація, що значна частина колег (14%) констатують, що в найближчі 6 місяців вони серйозно розглядають питання закриття ЗМІ. Різке падіння доходів та негативні наслідки війни призводять до того, що довгострокових стратегічних планів ніхто не будує, і наша галузь опинилася в категорії виживання - вижити хоч тиждень, місяць", - резюмував голова НСЖУ Сергій Томиленко.

Він додав, що багато ЗМІ не справляються з економічними наслідками повномасштабної війни, тому або закриваються, або шукають шляхи зменшення видатків.