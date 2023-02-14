Компании подали более 300 жалоб. Бизнес-омбудсмен отчитался за IV квартал 2022-го

В течение IV квартала прошлого года Совет бизнес-омбудсмена (СБО) получил от компаний 305 жалоб на государственные органы, из которых он успешно закрыл 265 дел. СБО, в частности, дополнительно завершил 290 расследований о жалобах, которые учреждение получило до 24 февраля и рассмотрение которых было приостановлено в первые месяцы войны.

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"С завершением 2022 года подошла к концу и работа оперативной Линии поддержки бизнеса (хелплайн), начатой с полномасштабным вторжением России в Украину. В течение девяти месяцев войны хелплайн был едва ли не единственным способом подачи обращения в СБО", - говорится в отчете бизнес-омбудсмена .

Инспекторы СБО в рамках хелплайна бесплатно консультировали и сопровождали бизнес по решению проблем, возникших в связи с военным положением. Оправившись от шока войны и адаптировавшись к новым вызовам, бизнес все меньше обращался по ранее актуальным вопросам – расширение перечня товаров критического импорта, релокации и бронирования работников.

"Следовательно, с постепенным возвращением в профиль жалоб "довоенных" проблем бизнеса, в основном по налоговой тематике, с середины ноября Совет возобновил расследование в традиционном формате", – говорится в сообщении.

Второй квартал подряд в течение военного положения рейтинг обращений возглавили налоговые вопросы, составив 71% всех жалоб предпринимателей в СБО.

"Учитывая громкий общественный резонанс вокруг всплеска случаев блокирования налоговых накладных, в декабре прошлого года бизнес-омбудсмен по собственной инициативе приступил к расследованию проблем с функционированием системы НДС", – добавляют в СБО.

Чтобы установить суть проблемы и наработать решение для ее решения, Совет провел большой опрос представителей бизнес-сообщества, проанализировал 1,5 тыс. налоговых жалоб, которые были ранее в производстве СБО, и инициировал диалог с Государственной налоговой службой.

"Мы в IV квартале 2022 года видели внедрение, а затем частичное сглаживание, фискальных изменений, которые ударили почти по половине украинского бизнеса – в частности, законопослушному его большинству. Еще до обнародования наших окончательных выводов ясно, что здесь стреляли пушками по воробьям. Прекратить по крайней мере такие обстрелы". полностью в силах украинской власти", – заявил бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.