Компанії подали понад 300 скарг. Бізнес-омбудсмен відзвітував за IV квартал 2022-го

Протягом IV кварталу минулого року Рада бізнес-омбудсмена (РБО) отримала від компаній 305 скарг на державні органи, з яких вона успішно закрила 265 справ. РБО, зокрема, додатково завершила 290 розслідувань у скаргах, що установа отримала до 24 лютого та розгляд яких був призупинений у перші місяці війни.

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"Із завершенням 2022 року добігла кінця й робота оперативної Лінії підтримки бізнесу (хелплайн), започаткованої із повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Протягом дев’яти місяців війни хелплайн був чи не єдиним способом подання звернення до РБО", – йдеться у звіті бізнес-омбудсмена.

Інспектори РБО в межах хелплайну безкоштовно консультували та супроводжували бізнес у вирішенні проблем, що виникли у зв’язку з воєнним станом. Оговтавшись від шоку війни та адаптувавшись до нових викликів, бізнес все менше звертався з раніше актуальних питань – розширення переліку товарів критичного імпорту, релокації та бронювання працівників.

"Відтак, із поступовим поверненням у профіль скарг "довоєнних" проблем бізнесу, здебільшого із податкової тематики, від середини листопада Рада відновила розслідування у традиційному форматі", – йдеться у повідомленні.

Другий квартал поспіль протягом воєнного стану рейтинг звернень очолили податкові питання, склавши 71% від усіх скарг підприємців до РБО.

"Враховуючи гучний суспільний резонанс довкола сплеску випадків блокування податкових накладних, у грудні минулого року бізнес-омбудсмен за власною ініціативою розпочав розслідування проблем із функціонуванням системи ПДВ", – додають в РБО.

Аби встановити суть проблеми та напрацювати рішення для її розв’язання, Рада провела велике опитування представників бізнес-спільноти, проаналізувала 1,5 тис. податкових скарг, що були раніше у провадженні РБО, та ініціювала діалог з Державною податковою службою.

"Ми в IV кварталі 2022 року бачили впровадження, а потім часткове згладження, фіскальних змін, які вдарили майже по половині українського бізнесу – зокрема законослухняній його більшості. Ще до оприлюднення наших остаточних висновків ясно, що тут стріляли гарматами по горобцях. Припинити принаймні такі обстріли повністю в силах української влади", – заявив бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

Принагідно нагадаємо, що нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.