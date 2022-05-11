MMR.UA организует онлайн-лекцию Елены Деревянко 13 мая

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Вице-президент Украинской PR-лиги расскажет о:

как изменятся бизнес-модели компаний и как это повлияет на систему репутационного менеджмента

какие подсистемы управления репутацией критически важны сегодня и что с ними делать

каким образом сохранить работоспособность и эффективность PR-команды

Участие бесплатное при регистрации, но по желанию и возможности вы можете поддержать нас, сделав донат. https://edu.mmr.ua/partners/