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Категория
Бизнес
Дата публикации

MMR.UA организует онлайн-лекцию Елены Деревянко 13 мая

MMR.UA организует онлайн-лекцию Елены Деревянко 13 мая

Для участия необходимо зарегистрироваться

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Вице-президент Украинской PR-лиги расскажет о:

  • как изменятся бизнес-модели компаний и как это повлияет на систему репутационного менеджмента
  • какие подсистемы управления репутацией критически важны сегодня и что с ними делать
  • каким образом сохранить работоспособность и эффективность PR-команды

Участие бесплатное при регистрации, но по желанию и возможности вы можете поддержать нас, сделав донат. https://edu.mmr.ua/partners/