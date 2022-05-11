- Тип
- Partner
- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
MMR.UA организует онлайн-лекцию Елены Деревянко 13 мая
Для участия необходимо зарегистрироваться
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
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Вице-президент Украинской PR-лиги расскажет о:
- как изменятся бизнес-модели компаний и как это повлияет на систему репутационного менеджмента
- какие подсистемы управления репутацией критически важны сегодня и что с ними делать
- каким образом сохранить работоспособность и эффективность PR-команды
Участие бесплатное при регистрации, но по желанию и возможности вы можете поддержать нас, сделав донат. https://edu.mmr.ua/partners/