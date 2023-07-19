"Мы работаем над увеличением минимальной розничной цены на вино", - Владимир Печко, глава Укрсадвинпрома

Глава Укрсадвинпрома Владимир Печко в интервью для Delo.ua рассказал о состоянии виноделия и виноградарства, сколько потеряно предприятий и насаждений с начала полномасштабной войны в Украине, увеличится ли цена на вино для потребителей и неудовлетворительную поддержку отрасли со стороны государства.

С какими проблемами столкнулись виноградари и виноделы с началом полномасштабной войны?

- Проблемы были разными. Это частично или полностью разрушенные производства, предприятия, попавшие под оккупацию и разграблены а также заминированы. Среди крупных предприятий это, например, " Винодельческое хозяйство князя П. М. Трубецкого" , "Таврия", совхоз "Белозерский".

Также пострадали предприятия, которые не были в зоне боевых действий, но на их работу негативно повлиял действовавший примерно три месяца временный запрет на продажу алкоголя в 2022 году, при этом они должны были и дальше платить налоги, зарплату работникам, обрабатывать виноградники и т.д.

Были и проблемы из-за дефицита горючего, роста цен на средства защиты растений, повреждены стекольные заводы, где производили бутылки для вина, логистикой и реализацией продукции из-за большой миграции, ведь многие женщины уехали, а они являются основными потребителями вина. Мужчины в основном потребляют пиво и крепкий алкоголь.

"Винодельческое хозяйство князя П. М. Трубецкого" в довоенное время. Фото: Delo.ua

На сколько процентов уменьшился потребительский спрос именно из-за миграции?

– Рынок значительно просел, если сравнивать с довоенным 2021 годом. Но мы не можем сказать, из-за чего именно, то есть это произошло из-за большой миграции женщин или снижения покупательной способности украинцев. При этом импортный товар продолжает откусывать долю на внутреннем рынке.

Сколько винодельческих предприятий Украина потеряла из-за войны? Есть ли подсчитанная сумма ущерба отрасли?

– Приблизительно это десятки винодельческих крупных и малых предприятий. Что касается суммы убытков, то пока сложно посчитать, ведь некоторые предприятия до сих пор на временно оккупированных территориях, поэтому мы не знаем, в каком они состоянии. Этого не скажут даже владельцы этих предприятий. Однако следует понимать, что сумма ущерба постоянно растет. Приблизительно это сотни миллионов долларов, потому что некоторые предприятия частично или полностью разрушены, какие-то разграблены.

На сколько сократилась площадь под виноградниками из-за войны, оккупации и минирования земель?

– Согласно статистическим данным, в 2021 году было 40 тыс. га насаждений, а уже в 2022-м их стало 26,6 тыс. га. Отмечу, что это данные, которые представили сами предприятия и их учли в общей статистике. Есть предприятия, не предоставляющие информацию, поэтому она не учитывается в общей статистике. Однако, если учесть эти цифры, то потеряно примерно 13 тыс. га виноградников.

Рядом с Каховской ГЭС тоже были виноградники?

– Конечно. В Херсонской и Запорожской областях выращивают многие столовые сорта винограда для потребления, а не для переработки.

Есть ли проблема с наймом сезонных работников?

– В области виноделия и садоводства есть проблема с работниками. Часть людей уехала, и вообще в селах людей становится все меньше, что негативно влияет на развитие садоводства. Был случай, когда на одном из предприятий в Одессе уже обрезанный виноград некому было собирать, потому что люди не хотели там работать или уехали.

Как фермеры решают этот вопрос?

– Фермеры пытаются договориться с жителями соседних сел, а также договариваются с университетами и центрами занятости, чтобы приглашали людей на практику или на работу.

Какая ситуация с тарой? Есть ли дефицит бутылок для вина?

– Были проблемы, но сейчас ситуация контролируемая. Некоторые импортируют бутылку, но не большими объемами, а некоторые покупают украинскую тару. В общем стеклозаводы не могут по полной снабдить виноделов бутылкой.

"Винодельческое хозяйство князя П. М. Трубецкого" в довоенное время.. Фото: Delo.ua

Можно ли сейчас сделать прогноз по урожаю технических сортов винограда? Сколько могут собрать в этом сезоне?

– Мы ожидаем, что урожайность будет на уровне прошлого года, а это примерно 80 ц с гектара. Этот показатель умножаем на площадь насаждений в 26,6 тыс. га и выходит примерно 2,1 млн ц. Для сравнения: в 2021 году урожайность была ориентировочно 90 ц с гектара.

А какова ситуация с виноделием на западе страны?

– Там есть проблемы с логистикой, ведь цепочки были нарушены. Бывали даже случаи, когда фермеры не могли отремонтировать свою технику, потому что они не могли вовремя получить детали. Также были проблемы с горючим. Так что когда говорят, что пострадали примерно 98% предприятий, то 2% — те, кто имел запас горючего, деталей и т.д. И все же на западе предприятия не было таких критических проблем, как на юге и востоке страны.

В каких регионах сейчас в основном выращивают технический виноград?

– Сейчас основная часть виноградников расположена в Одесской области, где предприятия берут виноматериал и везут в Закарпатскую, Винницкую и Киевскую области. Или арендуют виноградники, чтобы выращивать виноград. Обычно это малые крафтовые производства, которые с каждым годом все больше развиваются. Например, сейчас 10 крафтовых предприятий ожидают получения лицензии в этом году, поэтому они уже официально начнут платить налоги.

В Украине больше малых и крафтовых производителей вина или крупных предприятий? Сколько их в цифрах?

- В настоящее время насчитывается около 150 виноградарских и винодельческих предприятий. В 2022 году производство винограда сократилось в 2,1 раза. Что касается насаждений в регионах, то в Одесской области 21,9 тыс. га, Николаевской – 4,9 тыс. га, Закарпатской – 3,2 тыс. га, Херсонской – 2,8 тыс. га, Запорожской – 0,3 тыс. га. га.

То есть больше развиваются именно малые и крафтовые предприятия, чем крупные? Никто не запускает крупные предприятия в такие времена.

- Да, больше всего сейчас небольших предприятий, не требующих больших инвестиций. При этом государство не имеет существенной поддержки, как в Европе, для запуска крупных производств.

К примеру, во Франции выделяют 8 млрд евро для запуска и развития производства вина. Поддержку оказывают на посадку саженцев, уход за виноградниками, покупку оборудования для производства вина и емкостей для хранения. Также в рамках этой поддержки есть маркетинг посредством продвижения продукции на международных выставках для выхода на экспортные рынки.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5762 о стимулировании развития и легализации малого предпринимательства в области производства спиртовых дистиллятов и спиртных напитков. В Минагро подчеркивают, что это будет способствовать продвижению украинской крафтовой продукции на внешние рынки. По вашему мнению, этот закон поможет развитию винодельческой отрасли?

– Государство сейчас меньше поддерживает отрасль, чем раньше. В довоенном 2021 году было выделено 8,9 млн грн для закупки посадочного материала, систем капельного орошения и т.д. Также государство предоставило 19 млн. грн. для строительства объектов и приобретения технологических линий. В 2022 году только 1,4 млн грн выделили на предоставление грантов для создания виноградарских насаждений. В рамках этой программы посадили только 7,38 га, поскольку грантовая поддержка не работала должным образом после внесения изменений в правила предоставления грантов. И именно из-за этих изменений предпринимателям теперь тяжело получить деньги. То есть, создали такие условия, когда получать гранты становится невыгодно.

К примеру, для того чтобы предпринимателю получить лицензию для ведения винодельческой деятельности, нужно, чтобы у предприятия были виноградные насаждения. А чтобы это производство могло получить дотацию на посадку винограда по закону о государственной поддержке, предприятиям не предоставляют гранты, если они производят подакцизную продукцию. То есть предлагают разделить производство от насаждений.

Украинские виноградники. Фото: Delo.ua

Можно ли утверждать, что украинское вино на внутреннем рынке может конкурировать с импортным по цене и качеству?

– Нет, мы не можем конкурировать при таких условиях, потому что в бутылке европейского вина 70% – это дотации государства. Мы как на местном, так и на внешнем рынках неконкурентоспособны, потому что у наших производителей нет такой глобальной поддержки.

Учитывая ваши наблюдения, какое вино больше всего нравится украинцам?

– У нас увеличивается спрос на сухие вина. Потребитель становится опытнее и понимает, что правильное натуральное вино должно быть без добавления сахара или сока. Но в некоторых регионах до сих пор любят сладкие вина.

Следует ли ожидать роста цен на вино до конца года из-за подорожания бензина, электроснабжения и т.п.?

– Мы сейчас работаем над увеличением минимальной розничной цены на вино. Производство напитка подорожало из-за роста цен на пробку, логистику, бутылку, горючее, электроэнергию и увеличение зарплат сотрудников. Думаю, что цена вина может возрасти до 40%.

Из года в год количество импорта на украинском рынке увеличивается?

– Главным конкурентом на украинском рынке является дешевый импортный фальсифицированный товар. Государство и потребитель страдают от него, потому что мы не можем обеспечить нормальный контроль качества. Контрольный орган есть, но нет механизма контроля.

Вино, завезенное с расстояния 1 тыс. км и больше, не может стоить 100 грн, потому что логистика очень дорогая. Но потребитель не думает, что это может быть фальсификат; он думает, что у него есть возможность купить дешевое испанское или итальянское вино.

Винодельня Коблево. Фото: Delo.ua

В какие страны мы экспортируем вино?

– Завозится импортного вина примерно в 12,5 раза больше, чем экспортируемого украинского. И снова повторю, что государство должно помогать отрасли развиваться, тогда эта статистика изменится и будут созданы новые рабочие места, уплачены налоги.

Сейчас многие страны солидарны с Украиной, поэтому мы увеличили экспорт в Японию, Британию, некоторые африканские и азиатские страны. Всего в 2022 году Украина экспортировала вино в 49 стран мира. Но наш производитель должен понимать, что этот кредит доверия, который сегодня обеспечивает иностранец, не безграничный, поэтому на нас сейчас лежит большая ответственность за украинский бренд.

Что важно сделать на законодательном уровне для отрасли?

- Прежде всего, должна быть стабильная, системная, качественная государственная поддержка. Предприниматели должны понимать, что они могут получить от государства, чтобы продолжить развитие отрасли и наращивать экспортный потенциал. Некоторые предприятия обанкротились, и это не слишком хорошо для отрасли, учитывая кучу других проблем, которые принесла война.

Также требуется система контроля качества производства от виноградного куста до бутылки. Следует принять законопроекты о винограде и виноградарстве, а также создать виноградарские реестры и расширить виноградарские зоны. Таким образом, можно сделать базу насаждений в каждом регионе. Потому что у нас нет полной информации об отрасли, а только статистические данные.

Хочу поделиться интересной новостью. Мы зарегистрировали проект постановления в ВРУ, в котором мы предлагаем ежегодно 5 мая отмечать в Украине День сорта винограда "одесский черный". Укрсадвинпром это сделал для того, чтобы поддержать виноделов и заинтересовать украинскую продукцию. Это еще один повод привлечь внимание общественности, политиков на виноградарей к отрасли и сорту "одесский черный".