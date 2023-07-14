Мінімальні ціни на алкоголь хочуть підвищити: як сильно можуть подорожчати напої

Міністерство економіки України пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні й роздрібні ціни на деякі види алкогольних напоїв. Відповідний проєкт постанови уряду винесено на обговорення на сайті відомства.

В Мінекономіки вважають, що ціни необхідно підвищити у звʼязку зі:

змінами, які відбулися в соціально-економічній та податковій сферах, (зокрема, йдеться про зростання цін на сировину, комплектувальні, енергоносії, витрати на оплату праці тощо);

зміною ставок акцизного податку на алкогольні напої з 1 березня 2022 року.

"Розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", – зазначили в уряді.

Тому мінімальні ціни на алкоголь пропонується підвищити наступним чином:

на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%;

на віскі, ром і джин – на 25%;

на коньяк (бренді) – на 11-12%;

на виноробну продукцію (неігристі вина) – на 62%;

на сидр, пері, вина, вермути та інші зброджені напої (зокрема, суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких більша за 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об'ємних одиниць етилового спирту, – на 61-71%;

на вина ігристі та газовані винні напої – на 28%.

При цьому для виноробної продукції, яка поставляється в упаковці типу Tetra-Pak та Bag in box, буде коефіцієнт 0,85 від затвердженої мінімальної ціни. Це не стосується сидру та перрі (без додавання спирту), зброджених напоїв, отриманих винятково внаслідок натурального бродіння фруктових, ягідних і фруктово-ягідних соків, із вмістом спирту не більш як 8,5% об'ємних одиниць (без додавання спирту).

Актуальні мінімальні ціни на алкоголь (як оптові, так і роздрібні) були встановлені у вересні 2018 року. Лише роздрібні ціни на ігристі вина та газовані винні напої було підвищено ще в січні 2021 року.

Наприклад, для горілки та лікеро-горілчаних виробів мінімальна оптово-відпускна ціна наразі становить 321 грн за 1 літр 100%-го спирту, а роздрібна – 447 грн.

Що стосується сидру та перрі, зростання цін на які може бути одним із найбільших у відсотковому співвідношенні, то для них мінімальна роздрібна ціна в тарі місткістю 1 л нині становить 29,8 грн.

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