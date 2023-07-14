Минимальные цены на алкоголь хотят повысить: как сильно могут подорожать напитки

Министерство экономики предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые виды алкогольных напитков. Соответствующий проект постановления правительства вынесен на обсуждение на сайте ведомства.

В Минэкономики считают, что цены необходимо повысить в связи с:

изменениями, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах (в частности, речь идет о росте цен на сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.п.);

изменением ставок акцизного налога на алкогольные напитки с 1 марта 2022 года.

"Размер минимальных цен не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки", – отметили в правительстве.

Поэтому минимальные цены на алкоголь предлагается повысить следующим образом:

на водку и ликероводочные изделия – на 13%;

на виски, ром и джин – на 25%;

на коньяк (бренди) – на 11-12%;

на винодельческую продукцию (неигристые вина) – на 62%;

на сидр, перри, вина, вермуты и другие сброженные напитки (в частности, смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых больше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% об. единиц этилового спирта, – на 61-71%;

на вина игристые и газированные винные напитки – на 28%.

При этом для винодельческой продукции, поставляемой в упаковке Tetra-Pak и Bag in box, будет коэффициент 0,85 от утвержденной минимальной цены. Это не касается сидра и перри (без добавления спирта), сброженных напитков, полученных исключительно вследствие натурального брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% объемных единиц (без добавления спирта).

Актуальные минимальные цены на алкоголь (как оптовые, так и розничные) были установлены в сентябре 2018 года. Только розничные цены на игристые вина и газированные винные напитки были повышены еще в январе 2021 года.

Например, для водки и ликеро-водочных изделий минимальная оптово-отпускная цена составляет 321 грн за 1 литр 100% спирта, а розничная – 447 грн.

Что касается сидра и перри, рост цен на которые может быть одним из самых больших в процентном соотношении, то для них минимальная розничная цена в таре объемом 1 л в настоящее время составляет 29,8 грн.

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