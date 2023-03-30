ОККО заинтересована в покупке нефтеперерабатывающего завода в соседних странах

Компания ОККО хочет приобрести нефтеперерабатывающий завод в соседних с Украиной странах. Об этом заявил СЕО компании Василий Даниляк в интервью Forbes.

"Мы рассматриваем не столько экспансию, сколько вертикальную интеграцию", – сказал он.

Даниляк сообщил, что компания вела переговоры о приобретении такого предприятия, но получила отказ. По его словам, в 2022 году нефтеперерабатывающие заводы заработали сверхприбыли, поэтому сейчас они не очень-то хотят продаваться.

"Это больше об оптимизации логистики, а не о выходе на другие рынки", – высказался СЕО ОККО.

Отдельно он отметил, что в ближайшие годы фирма планирует расти на рынке природного газа, электроэнергии для промышленности, минеральных удобрений, сегменте агрофинансирования и агротрейдинга. Кроме того, рассматривается возможность инвестиций в зеленую энергетику.