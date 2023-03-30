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Категорія
Бізнес
Дата публікації

ОККО зацікавлена в купівлі нафтопереробного заводу в сусідніх країнах

ОККО, АЗС, заправка
ОККО. Фото: сайт компанії

Компанія ОККО хоче придбати нафтопереробний завод у сусідніх з Україною країнах. Про це заявив СЕО компанії Василь Даниляк в інтервʼю Forbes.

"Ми розглядаємо не стільки експансію, скільки вертикальну інтеграцію", – сказав він. 

Даниляк розповів, що компанія вела перемовини про придбання такого підприємства, але отримала відмову. За його словами, в 2022 році нафтопереробні заводи заробили надприбутки, тому зараз вони не дуже хочуть продаватись.

"Це більше про оптимізацію логістики, а не про вихід на інші ринки", – висловився СЕО ОККО. 

Окремо він зазначив, що в найближчі роки фірма планує зростати на ринку природного газу, електроенергії для промисловості, мінеральних добрив, а також сегменті агрофінансування та агротрейдингу. Крім того, розглядається можливість інвестицій у зелену енергетику.