Ответственное лидерство: как "МакДональдс" формирует новые стандарты бизнеса в Украине

Сегодня бизнес оценивают не только по прибылям, качеству продукта или эффективности работы. Все больше в украинском обществе важно ответственность компаний и их способность строить партнерство с государством и общинами. Роль бизнеса приобретает особенно критическое значение во время войны, когда от налоговых поступлений, инвестиций и инициатив компаний зависит устойчивость государства. На примере “МакДональдз” в Украине рассказываем, как ответственное лидерство способствует развитию компании и бренда и почему важно быть не просто бизнесом, а партнером для государства и общин.

Вклад в развитие, инвестиции, уплата налогов и поддержка локальных бизнесов

Бизнес – это двигатель экономики. От силы, смелости и добродетели бизнеса зависят иностранные инвестиции в Украину, налоговые поступления, создание рабочих мест и даже уровень жизни граждан. По данным Совета бизнес-омбудсмена, более 60% иностранных компаний планируют продолжать инвестировать в Украине, несмотря на войну, и это свидетельствует о вере в потенциал украинского рынка.

"МакДональдс" работает для украинцев почти 30 лет, и за это время бренд стал не только местным лавмарком, но и стратегическим партнером для государства и общин. Вера компании в украинский рынок и развитие сети позволили нарастить ее инвестиции за период 2022-2024 годов до более 3,2 млрд грн, благодаря чему "МакДональдз" вошел в список "Лидеры инвестиций" от EBA. А прозрачный подход к ведению бизнеса способствовал тому, что только в 2024 году компания уплатила 2,6 млрд грн налогов и стала единственной сетью ресторанов, попавшей в топ-100 налогоплательщиков в Украине.

За почти 30 лет работы в Украине в "МакДональдсе" успели поработать примерно 100 тыс. человек. Фото: пресс-служба компании

Кроме прозрачного ведения бизнеса, ключом к поддержке общин и экономики является синергия и партнерство внутри страны. Настоящие системные изменения происходят, когда компании объединяют свои усилия. Так, закупая примерно 60% продуктов и товаров у украинских поставщиков, "МакДональдз" формирует экосистему ответственного бизнеса, в которой партнеры вместе поддерживают экономику страны. Но сеть партнерства не ограничивается только поставщиками. "МакДональдс" активно сотрудничает с десятками локальных сервисных компаний - от логистики и клининга до технического обслуживания и маркетинговых услуг. Это партнерство стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, создает новые рабочие места и формирует цепи добавленной стоимости внутри страны. Каждый такой контракт — это не просто операционная потребность, а инвестиция в украинскую экономику, которая помогает локальным компаниям масштабироваться, внедрять современные стандарты и становиться конкурентными на рынке.

"Мы живем во время, когда партнерство строится на ценностях, прозрачности, доверии и готовности заботиться о стране вместе. Именно эти принципы лежат в основе нашего сотрудничества с клиентами. Партнерство с "МакДональдс" — яркий пример взаимодействия, выходящего за пределы бизнес-целей. Уплачивает миллиарды гривен налогов и формирует новые стандарты корпоративной ответственности. Такое партнерство укрепляет не только экономику, но и репутацию всех сторон. Ведь когда работаешь с брендом, ставшим символом устойчивости, доверия и заботы о людях, это обязывает держать такую же высокую планку", — отмечает Мирослава Грибова, директор коммуникационного агентства Be—it Agency, которое уже более семи лет сотрудничает с "МакДональдз".

Постоянство и экологическая ответственность

Не менее важно для государства долгосрочное партнерство бизнесов в реализации постоянных инициатив. С 2019 года "МакДональдс" внедряет в Украине принципы циркулярной экономики, сотрудничая с примерно 20 украинскими предприятиями, занимающимися сбором и переработкой отходов. Ежемесячно на переработку передается более 200 тонн материалов: бумага, пластик, тетрапак, растительное масло, кофейный жмых, жир и т.д. Благодаря отказу от одноразовых изделий компания ежегодно сокращает потребление пластика на 131 тонну, резины на 70 тонн и бумаги на 100 тонн. Все это было бы невозможным без работы бок о бок со специализированными предприятиями.

"Сотрудничество с "МакДональдз" — больше чем партнерство. Это пример того, как ответственный бизнес формирует новую экологическую культуру в Украине. Такие партнеры дарят ощущение стабильности, ведь придерживаются принципов прозрачности, устойчивого развития и уважения к окружающей среде. В сложные для страны времена важно не только перерабатывать отходы, но и менять". делаем. Шаг за шагом создаем Украину, где ресурсы не выбрасывают, а используют с умом", - отмечает директор перерабатывающего предприятия "Обуховгорвторресурс" Армен Полатьян.

Бизнес как хороший сосед для общин

Ни один бизнес не существует в вакууме: предприятия, офисы и заведения расположены в городах и районах среди людей, на которых оказывает непосредственное влияние работа местных компаний. Именно поэтому ответственный бизнес стремится быть хорошим соседом и заботиться об общинах. Для МакДональдз это одна из базовых ценностей и стратегических приоритетов. Компания является партнером-основателем благотворительной организации "Фонд Дом Рональда МакДональда" и поддерживает ее инициативы по развитию семейно ориентированной медицины в Украине.

Интерьер дома Рональда МакДональда. Фото: пресс-служба компании

Только за прошлый год, благодаря акции "Долонькое счастье" и специально выпущенным наборам благотворительных рождественских наклейок, "МакДональдз" удалось собрать 28 млн грн в поддержку детей на лечении и их семей. А уже в первом полугодии 2025 года компания передала "Фундации" 17,6 млн грн на строительство первого в Украине Дома Рональда МакДональда на территории НДСЛ "Охматдет".

"Проект "Дом Рональда МакДональда" объединил государство, бизнес, врачей и благотворителей вокруг общей цели - дать детям с тяжелыми диагнозами возможность быть рядом с родными. "МакДональдс" - наш неизменный партнер и настоящая опора: компания не только финансово поддерживает "Фундацию", но и помогает человечности и доверия в системе здравоохранения. Именно такое единство делает проект не просто социальным, а изменотворческим", — комментирует директор "Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине" Галина Соловей.

При полномасштабном вторжении как никогда важной стала способность компании помочь общинам в критический момент. В 2022 году "МакДональдс" запустил программу "Продуктовый набор", в рамках которой семьям в деоккупированных и прифронтовых регионах передали более 300 тыс. продуктовых упаковок. Сеть закупила для украинских больниц более 600 единиц медицинского оборудования для лечения сложных ран, а также передала более 700 тонн продукции на гуманитарную помощь. Главное в кризисной ситуации – оперативно реагировать на неотложные потребности общества. Именно поэтому "МакДональдс" передал 4,6 млн грн на восстановление больницы "Охматдет", частично разрушенной в результате обстрелов в 2024 году, а также оказывал помощь пострадавшим жителям после подрыва Каховской ГЭС.

Кроме поддержки социальных инициатив, "МакДональдз" демонстрирует принципы добрососедства в своей повседневной деятельности — важный маркер, отличающий ответственный бизнес. Так, с началом полномасштабного вторжения "МакДональдз" начал активно работать над тем, чтобы делать свои заведения безбарьерными — отвечая на вызовы, которые есть в обществе. Все новые и модернизированные рестораны компании открываются с элементами физической доступности для людей с инвалидностью, что способствует культуре инклюзивности, подает пример другим компаниям и делает города более безбарьерными.

Безбарьерный ресторан "МакДональдс". Фото: пресс-служба компании

Для улучшения физической доступности заведения обустраивают тактильной плиткой и информационными табличками шрифтом Брайля, устанавливают автоматические двери, а также готовят специальные места для людей на колесных креслах. А в ресторане на Вокзальной площади в Киеве даже установили лифт, чтобы люди на колесных колясках могли добраться на второй этаж ресторана.

"Важно понимать, что безбарьерность сейчас — это не приложение к корпоративной культуре, а ее новое качество. Когда компания создает пространство, где каждый и каждая может чувствовать себя удобно и комфортно, она формирует доверие, что в конечном итоге становится его конкурентным преимуществом. Пример "МакДональдз" показывает, что безбарьерность может быть частью ДНК. коммуникации по стандартам сервиса — демонстрируют, что забота обо всех является не просто "правильным тактическим ходом", а стратегическим решением, обеспечивающим устойчивое развитие компании", — отмечает эксперт ОО "Безбарьерность" Светлана Гнатюк.

При строительстве ресторанов компания также с уважением относится к историческому, культурному и социальному контексту каждой локации. К примеру, заведение на бульваре Николая Михновского в Киеве имеет уникальный экстерьер, созданный специально для того, чтобы гармонично вписаться в городской ландшафт. Другой пример – в Одессе на Дерибасовской, во время модернизации ресторана, "МакДональдс" отреставрировал фасад бывшего дома Мангуби, чтобы помочь сохранить архитектурное и культурное наследие города.

Люди – основа бизнеса: как забота формирует доверие

Бизнес является надежным партнером государства, заботящимся о людях — как сотрудниках, так и клиентах. За почти 30 лет работы в Украине в "МакДональдсе" успели поработать примерно 100 тыс. человек. Многие получили первый опыт работы и старт своей карьеры. Чтобы усиливать влияние и давать еще больше возможностей для развития молодежи, с июня 2025 года компания официально трудоустраивает молодежь от 16 лет, предлагая гибкий график и обучение, чтобы они могли планировать и строить свое будущее здесь, в Украине.

В 2022 году, когда работу ресторанов временно приостановили после начала полномасштабного вторжения, МакДональдз продолжил выплачивать полную заработную плату более 10 тыс. работников, поддерживал с ними связь и помогал с релокацией. Так компания сохранила команду и смогла поскорее возобновить работу. Сегодня в сети работают уже более 11 тыс. человек, обладающих равными возможностями развития и обучения. Так, примерно 40% команды офиса начинали свою карьеру в ресторанах, а 15% директоров заведений достигли менеджерской должности до 25 лет.

Во время войны неотъемлемой составляющей заботы о людях становятся инклюзивные подходы, в частности, инициативы по реинтеграции ветеранов. По оценкам Министерства по делам ветеранов, в Украине уже более 1,2 млн ветеранов, поэтому очень важно создавать условия для их адаптации и возвращения к мирной жизни. Более 400 сотрудников "МакДональдз" сейчас служат в Вооруженных силах Украины, поэтому компания системно внедряет программы поддержки ветеранов: сохраняет за мобилизованными рабочие места, медицинское страхование, возможность получить психологическую помощь, выплачивает им полную зарплату, а также оказывает материальную помощь в случае ранения или семьи работника.

В "МакДональдсе" также работают более 400 работников с инвалидностью, большинство из которых имеют нарушение слуха. Для них "МакДональдс" адаптировал учебные материалы и добавляет перевод на жестовом языке во время офлайн-обучения, чтобы предоставлять равные возможности. Это позволяет людям с нарушением слуха расти и занимать менеджерские должности.

Сегодня в Украине работает почти 120 ресторанов "МакДональдс", при этом после начала полномасштабного вторжения компания открыла уже 29 новых заведений. Это показывает: когда бизнес действует ответственно и добродетельно, он не только развивается сам, но поддерживает общины и укрепляет экономику в самые сложные времена.

Опыт "МакДональдз" доказывает, что устойчивое развитие начинается с прозрачности, заботы о людях и соблюдения законодательства. Масштаб компании может быть не просто показателем успеха, но и мощным инструментом позитивных изменений в обществе и примером, вдохновляющим другие бизнесы вместе строить лучшее будущее.