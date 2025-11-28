Відповідальне лідерство: як "МакДональдз" формує нові стандарти бізнесу в Україні

Сьогодні бізнес оцінюють не лише за прибутками, якістю продукту чи ефективністю роботи. Дедалі більше в українському суспільстві важить відповідальність компаній і їхня здатність будувати партнерство з державою та громадами. Роль бізнесу набуває особливо критичного значення під час війни, коли від податкових надходжень, інвестицій і соціальних ініціатив компаній залежить стійкість держави. На прикладі “МакДональдз” в Україні розповідаємо, як відповідальне лідерство сприяє розвитку компанії та бренду і чому важливо бути не просто бізнесом, а партнером для держави та громад.

Внесок у розвиток, інвестиції, сплата податків та підтримка локальних бізнесів

Бізнес — це рушій економіки. Від сили, сміливості та доброчесності бізнесу залежать іноземні інвестиції в Україну, податкові надходження, створення робочих місць та навіть рівень життя громадян. За даними Ради бізнес-омбудсмена, понад 60% іноземних компаній планують продовжувати інвестувати в Україні попри війну, і це свідчить про віру в потенціал українського ринку.

"МакДональдз" працює для українців упродовж майже 30 років, і за цей час бренд став не тільки місцевим лавмарком, а й стратегічним партнером для держави та громад. Віра компанії в український ринок та невпинний розвиток мережі дозволили наростити її інвестиції за період 2022-2024 років до понад 3,2 млрд грн, завдяки чому "МакДональдз" увійшов до списку "Лідери інвестицій" від EBA. А прозорий підхід до ведення бізнесу сприяв тому, що лише у 2024 році компанія сплатила 2,6 млрд грн податків і стала єдиною мережею ресторанів, яка потрапила до топ-100 платників податків в Україні.

За майже 30 років роботи в Україні у "МакДональдз" встигли попрацювати приблизно 100 тис. людей. Фото: прес-служба компанії

Окрім прозорого ведення бізнесу, ключем до підтримки громад та економіки є синергія та партнерство у межах країни. Справжні системні зміни відбуваються тоді, коли компанії об’єднують свої зусилля. Так, закуповуючи приблизно 60% продуктів і товарів в українських постачальників, "МакДональдз" формує екосистему відповідального бізнесу, у якій партнери разом підтримують економіку країни. Але мережа партнерства не обмежується лише постачальниками. "МакДональдз" активно співпрацює з десятками локальних сервісних компаній — від логістики та клінінгу до технічного обслуговування й маркетингових послуг. Це партнерство стимулює розвиток малого та середнього бізнесу, створює нові робочі місця та формує ланцюги доданої вартості всередині країни. Кожен такий контракт — це не просто операційна потреба, а інвестиція в українську економіку, яка допомагає локальним компаніям масштабуватися, впроваджувати сучасні стандарти та ставати конкурентними на ринку.

"Ми живемо у час, коли партнерство будується на цінностях, прозорості, довірі й готовності дбати про країну разом. Саме ці принципи лежать в основі нашої співпраці з клієнтами. Партнерство з "МакДональдз" — яскравий приклад взаємодії, що виходить за межі бізнес-цілей. Ми багато років поруч із компанією, яка стабільно інвестує в українську економіку, створює робочі місця, працює прозоро, сплачує мільярди гривень податків і формує нові стандарти корпоративної відповідальності. Таке партнерство зміцнює не лише економіку, а й репутацію всіх сторін. Адже коли працюєш із брендом, що став символом стійкості, довіри й турботи про людей, це зобов’язує тримати таку ж високу планку", — зазначає Мирослава Грібова, директорка комунікаційної агенції Be—it Agency, що вже більш ніж сім років співпрацює з "МакДональдз".

Сталість і екологічна відповідальність

Не менш важливим для держави є довгострокове партнерство бізнесів у реалізації сталих ініціатив. З 2019 року "МакДональдз" впроваджує в Україні принципи циркулярної економіки, співпрацюючи з приблизно 20 українськими підприємствами, що займаються збиранням і переробленням відходів. Щомісяця на перероблення передається понад 200 тонн матеріалів: папір, пластик, тетрапак, олія, кавова макуха, жир тощо. А завдяки відмові від одноразових виробів компанія щороку скорочує споживання пластику на 131 тонну, гуми на 70 тонн і паперу на 100 тонн. Усе це було б неможливим без роботи пліч-о-пліч зі спеціалізованими підприємствами.

"Співпраця з "МакДональдз" — більше ніж партнерство. Це приклад того, як відповідальний бізнес формує нову екологічну культуру в Україні. Такі партнери дарують відчуття стабільності, адже дотримуються принципів прозорості, сталого розвитку та поваги до довкілля. У складні для країни часи важливо не лише переробляти відходи, а й змінювати мислення. І разом із "МакДональдз" ми це робимо. Крок за кроком створюємо Україну, де ресурси не викидають, а використовують із розумом", — наголошує директор переробного підприємства "Обухівміськвторресурс" Армен Полатьян.

Бізнес як хороший сусід для громад

Жоден бізнес не існує у вакуумі: підприємства, офіси й заклади розташовані у містах і районах серед людей, на яких напряму впливає робота місцевих компаній. Саме тому відповідальний бізнес прагне бути хорошим сусідом і дбати про громади. Для "МакДональдз" це одна з базових цінностей і стратегічних пріоритетів. Компанія є партнером-засновником благодійної організації "Фундація Дім Рональда МакДональда" та підтримує її ініціативи з розвитку сімейно орієнтованої медицини в Україні.

Інтер'єр Дому Рональда МакДональда. Фото: прес-служба компанії

Лише за минулий рік, завдяки акції "Долонька щастя" та спеціально випущеним наборам благодійних різдвяних наліпок, "МакДональдз" вдалося зібрати 28 млн грн на підтримку дітей на лікуванні та їхніх родин. А вже у першому півріччі 2025 року компанія передала "Фундації" 17,6 млн грн на будівництво першого в Україні Дому Рональда МакДональда на території НДСЛ "Охматдит".

"Проєкт "Дім Рональда МакДональда" об’єднав державу, бізнес, лікарів і благодійників навколо спільної мети — дати дітям із тяжкими діагнозами можливість бути поруч із рідними. "МакДональдз" — наш незмінний партнер і справжня опора: компанія не лише фінансово підтримує "Фундацію", а й ділиться експертизою, допомагає координувати будівництво та розвивати культуру людяності й довіри в системі охорони здоров’я. Саме така єдність робить проєкт не просто соціальним, а змінотворчим", — коментує директорка "Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні" Галина Соловей.

Під час повномасштабного вторгнення як ніколи важливою стала здатність компанії допомогти громадам у критичний момент. У 2022 році "МакДональдз" запустив програму "Продуктовий набір", у межах якої родинам у деокупованих і прифронтових регіонах передали понад 300 тис. продуктових пакунків. Мережа закупила для українських лікарень понад 600 одиниць медичного обладнання для лікування складних ран, а також передала понад 700 тонн продукції на гуманітарну допомогу. Головне у кризовій ситуації — оперативно реагувати на нагальні потреби суспільства. Саме тому "МакДональдз" передав 4,6 млн грн на відбудову лікарні "Охматдит", частково зруйнованої внаслідок обстрілу у 2024 році, а також надавав допомогу постраждалим мешканцям після підриву Каховської ГЕС.

Окрім підтримки соціальних ініціатив, "МакДональдз" демонструє принципи добросусідства у своїй повсякденній діяльності — важливий маркер, що відрізняє відповідальний бізнес. Так, із початком повномасштабного вторгнення "МакДональдз" почав активно працювати над тим, щоб робити свої заклади безбар’єрними — відповідаючи на виклики, що є у суспільстві. Всі нові та модернізовані ресторани компанії відкриваються з елементами фізичної доступності для людей з інвалідністю, що сприяє культурі інклюзивності, подає приклад іншим компаніям та робить міста більш безбар’єрними.

Безбар'єрний ресторан "МакДональдз". Фото: прес-служба компанії

Задля покращення фізичної доступності заклади облаштовують тактильною плиткою та інформаційними табличками шрифтом Брайля, встановлюють автоматичні двері, а також готують спеціальні місця для людей на кріслах колісних. А в ресторані на Вокзальній площі у Києві навіть встановили ліфт, щоб люди на кріслах колісних могли дістатися на другий поверх ресторану.

"Важливо розуміти, що безбарʼєрність наразі — це не додаток до корпоративної культури, а її нова якість. Коли компанія створює простір, де кожен і кожна може почуватися зручно й комфортно, вона формує довіру, що зрештою стає її конкурентною перевагою. Приклад "МакДональдз" показує, що безбар’єрність може бути частиною ДНК компанії, а не окремим проєктом. Такі рішення — від коректної комунікації до стандартів сервісу — демонструють, що турбота про всіх є не просто "правильним тактичним ходом", а стратегічним рішенням, що забезпечує сталий розвиток компанії", — зазначає експертка ГО "Безбарʼєрність" Світлана Гнатюк.

Під час будівництва ресторанів компанія також із повагою ставиться до історичного, культурного й соціального контексту кожної локації. Наприклад, заклад на бульварі Миколи Міхновського в Києві має унікальний екстер’єр, створений спеціально для того, щоб гармонійно вписатися у міський ландшафт. Інший приклад — в Одесі на Дерибасівській, під час модернізації ресторану, "МакДональдз" відреставрував фасад колишнього будинку Мангубі, аби допомогти зберегти архітектурну та культурну спадщину міста.

Люди — основа бізнесу: як турбота формує довіру

Бізнес є надійним партнером держави, коли дбає про людей — як співробітників, так і клієнтів. За майже 30 років роботи в Україні у "МакДональдз" встигли попрацювати приблизно 100 тис. людей. Багато з них отримали перший досвід роботи та старт своєї кар’єри. Щоб посилювати вплив і давати ще більше можливості для розвитку молоді, із червня 2025-го компанія офіційно працевлаштовує молодь від 16 років, пропонуючи гнучкий графік і навчання, щоб вони могли планувати й будувати своє майбутнє тут, в Україні.

У 2022 році, коли роботу ресторанів тимчасово призупинили після початку повномасштабного вторгнення, "МакДональдз" продовжив виплачувати повну заробітну плату понад 10 тис. працівників, підтримував із ними звʼязок та допомагав із релокацією. Так компанія зберегла команду та змогла швидше відновити роботу. Сьогодні у мережі працюють уже понад 11 тис. людей, які мають рівні можливості розвитку та навчання. Так, приблизно 40% команди офісу починали свою карʼєру в ресторанах, а 15% директорів закладів досягли менеджерської посади до 25 років.

Під час війни невід’ємною складовою турботи про людей стають інклюзивні підходи, зокрема ініціативи з реінтеграції ветеранів. За оцінками Міністерства у справах ветеранів, в Україні вже понад 1,2 млн ветеранів, тому надзвичайно важливо створювати умови для їхньої адаптації та повернення до мирного життя. Понад 400 співробітників "МакДональдз" нині служать у Збройних силах України, тому компанія системно впроваджує програми підтримки ветеранів: зберігає за мобілізованими робочі місця, медичне страхування, можливість отримати психологічну допомогу, виплачує їм повну зарплату, а також надає матеріальну допомогу в разі поранення або сім’ї працівника у разі загибелі.

У "МакДональдз" також працюють понад 400 працівників з інвалідністю, більшість із яких мають порушення слуху. Для них "МакДональдз" адаптував навчальні матеріали та додає переклад жестовою мовою під час офлайн-навчання, щоб надавати рівні можливості. Це дає змогу людям із порушенням слуху зростати та обіймати менеджерські посади.

Сьогодні в Україні працюють майже 120 ресторанів "МакДональдз", при цьому після початку повномасштабного вторгнення компанія відкрила вже 29 нових закладів. Це показує: коли бізнес діє відповідально та доброчесно, він не лише розвивається сам, а й підтримує громади та зміцнює економіку в найскладніші часи.

Досвід "МакДональдз" доводить, що сталий розвиток починається з прозорості, турботи про людей і дотримання законодавства. Масштаб компанії може бути не просто показником успіху, а й потужним інструментом позитивних змін у суспільстві та прикладом, який надихає інші бізнеси разом будувати краще майбутнє.