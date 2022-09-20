PepsiCo полностью прекращает производство и продажу Pepsi, 7UP и Mountain Dew в РФ

PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России спустя почти шесть месяцев после того, как американская компания заявила, что приостановит продажи и производство после вторжения РФ в Украину. Раньше компания продавали остатки продукции. Теперь напитки закончились полностью.

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Об этом пишет Reuters.

Заявление Pepsi появилось после того, как агентство Reuters посетило десятки супермаркетов, розничные точки и спортзалы в Москве и за ее пределами и нашло банки и бутылки Pepsi с напечатанными датами производства июля и августа на заводах в России.

Последняя дата на продукте Pepsi была 17 августа.

В заявлении Reuters американская компания заявила, что прекратила производство концентратов PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России.

"Потом все концентраты в России были исчерпаны, и производство прекратилось", — заявил представитель PepsiCo. Это были первые публичные комментарии на этот счет после того, как компания объявила в начале марта о приостановлении производства, продаж, рекламной деятельности и рекламы в России.

Представитель PepsiCo отказался комментировать, когда его попросили предоставить обновленную информацию о продажах и были ли они прекращены.

Продолжение производства означает, что газированные напитки все еще широко доступны в Москве, а также во Владивостоке на Дальнем Востоке и Красноярске в Сибири, согласно данным Reuters.

Владелец тренажерного зала в Москве сказал, что сделал заказ у Pepsi еще в середине августа.

В 2021 году Россия была третьим по величине рынком для Pepsi после США и Мексики.

В марте PepsiCo заявила, что продолжит продавать в России товары ежедневного спроса, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание. Компания работает в России более 60 лет, и ее напитки являлись одним из немногих западных продуктов, разрешенных в Советском Союзе до его распада.