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PepsiCo повністю припиняє виробництво та продаж Pepsi, 7UP та Mountain Dew в РФ
PepsiCo припинила виробництво Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії майже через шість місяців після того, як американська компанія заявила, що призупинить продажі та виробництво після вторгнення РФ в Україну. Раніше компанія продавали залишки продукції. Тепер напої закінчилися повністю.
Про це пише Reuters.
Заява Pepsi з’явилася після того, як агентство Reuters відвідало десятки супермаркетів, роздрібних торговців і спортзалів у Москві та за її межами та знайшло банки та пляшки Pepsi з надрукованими датами виробництва липня та серпня на заводах у Росії.
Остання дата на продукті Pepsi була 17 серпня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У заяві Reuters американська компанія заявила, що припинила виробництво концентратів для PepsiCola, Mirinda, 7Up і Mountain Dew в Росії.
"Згодом усі концентрати в Росії були вичерпані, і виробництво припинилося", — заявив представник PepsiCo. Це були перші публічні коментарі з цього приводу після того, як компанія оголосила на початку березня про призупинення виробництва, продажів, рекламної діяльності та реклами в Росії.
Речник відмовився коментувати, коли його попросили надати оновлену інформацію про продажі та чи були вони припинені.
Продовження виробництва означає, що газовані напої все ще широко доступні в Москві, а також у Владивостоці на Далекому Сході та Красноярську в Сибіру, згідно з даними Reuters.
Власник тренажерного залу в Москві сказав, що зробив замовлення в Pepsi ще в середині серпня.
У 2021 році Росія була третім за величиною ринком для Pepsi після США та Мексики.
У березні PepsiCo заявила, що продовжить продавати в Росії товари повсякденного попиту, такі як молоко та інші молочні продукти, дитячі суміші та дитяче харчування. Компанія працює в Росії понад 60 років, і її напої були одним із небагатьох західних продуктів, дозволених у Радянському Союзі до його розпаду.