Персональные качества – движущая сила профессионального успеха

Фокус - на персональные качества

Еще в 1918 году исследования, проведенные Гарвардским университетом, Фондом Карнеги и Стэнфордским исследовательским центром, пришли к выводу, что 85% профессионального успеха зависит от хорошо развитых персональных качеств и навыков межличностного общения, и только 15% – от технических знаний и профессиональных навыков (hard skills).

Персональные качества формируются на протяжении всей жизни — с первых шагов под влиянием воспитания, обучения и социализации. Это те черты, которые особенно глубоко укореняются в зрелых личностях и чрезвычайно сложно изменить или быстро овладеть. Наверняка каждый замечал примеры, когда ту или иную роль или функцию получал человек не благодаря лучшим знаниям, а благодаря своей способности эффективно коммуникировать, проявлять инициативу, поддерживать команду. Это может показаться несправедливым, но на самом деле в основе большинства решений в обществе и организациях лежит не самооценка, а репутация.

Именно поэтому те, кто обладает развитыми навыками, умеет сотрудничать, делегировать и делиться заслугами, достигают значительно больших результатов.

В то время, когда технологическую часть многих процессов можно заменить искусственным интеллектом, еще большую ценность приобретают коммуникация, эмоциональный интеллект и эмпатия. Для руководителей, отвечающих за формирование и развитие команд, мы уделяем особое внимание оценке персональных качеств, ведь они — стабильные и ключевые в долгосрочной перспективе.

Hogan Assessment – надежный инструмент оценки личности

При оценке личностей нам помогает методика Hogan Assessments, разработанная в США доктором психологии Робертом Гоганом в 1980-х годах. Она стала первой оценкой личности, целенаправленно ориентированной на предвидение эффективности бизнеса.

Сегодня Hogan используется в более чем 75 странах мира, в частности, в таких международных компаниях как GE, Coca-Cola, IKEA, Bosch и других.

Сферы использования Hogan:

подбор персонала;

оценка лидерского потенциала;

управление поведенческими рисками;

формирование программ преемственности;

определение командной динамики;

развитие команд.

Есть немало практических примеров использования Hogan. Одна из старейших авиакомпаний столкнулась с проблемой – лишь незначительная часть кандидатов успешно проходила отбор на должность бортпроводника. С помощью Hogan Personality Inventory был определен идеальный профиль – внимательные, тактические, уравновешенные и дисциплинированные лица. Кандидаты, которые соответствовали этому профилю, оказались в 2,3 раза эффективнее работы.

Международная нефтехимическая компания (Европа) применила инструмент Hogan 360 для оценки лидерских компетенций, что позволило повысить вовлеченность работников, снизить количество инцидентов на производстве и запустить программы развития лидеров.

Что именно оценивает Hogan и почему это важно?

Методика Hogan охватывает не только сильные стороны, но и деструкторы - черты, которые могут проявляться во время стресса, а также мотивацию и ценности человека. Это позволяет прогнозировать поведение кандидата в разных обстоятельствах и понять его подлинные движущие силы.

В момент неопределенности и турбулентности особенно ценятся адаптивность, эмоциональная стойкость и способность вести за собой. Мы ищем именно тех, кто сочетает гибкость с эмпатией и сознательным отношением к людям.

И самое главное: Hogan невозможно обмануть. Тесты не содержат прямых или очевидных вопросов, таких как: "Считаете ли вы себя хорошим лидером?" Вместо этого они построены на тонких формулировках и статистически проверенных паттернах. Hogan оценивает репутацию, то есть определяет, как человека воспринимают другие, а не его самооценку. И именно это позволяет получить надежный прогноз эффективности.