Персональні якості – рушійна сила професійного успіху

Фокус — на персональні якості

Ще у 1918 році дослідження, проведені Гарвардським університетом, Фондом Карнегі та Стенфордським дослідницьким центром, дійшли висновку, що 85% професійного успіху залежить від добре розвинених персональних якостей та навичок міжособистісного спілкування, і лише 15% – від технічних знань і професійних навичок (hard skills).

Персональні якості формуються протягом усього життя — з перших кроків, під впливом виховання, навчання та соціалізації. Це ті риси, які особливо глибоко вкорінюються у зрілих особистостях і які надзвичайно складно змінити або швидко опанувати.Напевно, кожен помічав приклади, коли ту чи іншу роль або функцію отримувала людина не завдяки кращим знанням, а завдяки своїй здатності ефективно комунікувати, проявляти ініціативу, підтримувати команду. Це може здаватися несправедливим, але насправді в основі більшості рішень у суспільстві та в організаціях лежить не самооцінка, а репутація.

Саме тому ті, хто володіє розвиненими міжособистісними навичками, вміє співпрацювати, делегувати та ділитися заслугами, досягають значно більших результатів.

У час, коли технологічну частину багатьох процесів можна замінити штучним інтелектом, ще більшої цінності набувають комунікація, емоційний інтелект та емпатія. Для керівників, які відповідають за формування та розвиток команд, ми приділяємо особливу увагу оцінці саме персональних якостей, адже вони — стабільні й ключові у довгостроковій перспективі.

Hogan Assessment — надійний інструмент оцінки особистості

При оцінюванні особистостей нам допомагає методика Hogan Assessments, розроблена у США доктором психології Робертом Гоганом у 1980-х роках. Вона стала першою оцінкою особистості, цілеспрямовано орієнтованою на передбачення ефективності у бізнесі.

Сьогодні Hogan використовується у понад 75 країнах світу, зокрема в таких міжнародних компаніях як GE, Coca-Cola, IKEA, Bosch та інших.

Сфери використання Hogan:

підбір персоналу;

оцінювання лідерського потенціалу;

управління поведінковими ризиками;

формування програм наступництва;

визначення командної динаміки;

розвиток команд.

Маємо чимало практичних прикладів використання Hogan. Одна з найстаріших авіакомпаній зіткнулася з проблемою — лише незначна частка кандидатів успішно проходили відбір на посаду бортпровідника. За допомогою Hogan Personality Inventory було визначено ідеальний профіль — уважні, тактовні, врівноважені та дисципліновані особи. Кандидати, які відповідали цьому профілю, виявились у 2,3 рази ефективнішими на роботі.

Міжнародна нафтохімічна компанія (Європа) застосувала інструмент Hogan 360 для оцінки лідерських компетенцій, що дозволило підвищити залученість працівників, зменшити кількість інцидентів на виробництві та запустити програми розвитку лідерів.

Що саме оцінює Hogan і чому це важливо?

Методика Hogan охоплює не лише сильні сторони, а й "деструктори" — риси, які можуть проявлятися під час стресу, а також мотивацію та цінності людини. Це дає змогу прогнозувати поведінку кандидата в різних обставинах і зрозуміти його справжні рушійні сили.

У час невизначеності й турбулентності особливо цінуються адаптивність, емоційна стійкість та здатність вести за собою. Ми шукаємо саме тих, хто поєднує гнучкість із емпатією та свідомим ставленням до людей.

І найголовніше: Hogan неможливо обманути. Тести не містять прямих чи очевидних запитань, як-от: "Чи вважаєте ви себе хорошим лідером?" Замість цього вони побудовані на тонких формулюваннях і статистично перевірених патернах. Hogan оцінює репутацію, тобто визначає, як людину сприймають інші, а не її самооцінку. І саме це дає змогу отримати надійний прогноз ефективності.