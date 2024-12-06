Предприниматели получили 11 млрд грн на развитие бизнеса: сколько рабочих мест создано

Государство инвестировало 11 млрд грн в развитие малого и среднего бизнеса через грантовые программы "єРобота". Финансовую поддержку для старта или развития своего бизнеса получили 22 тыс. 700 предпринимателей, было создано более 60 тысяч рабочих мест. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Благодаря этой поддержке тысячи компаний приступили к работе, смогли увеличить объемы производства товаров и услуг, овладеть новыми направлениями и выйти на новые рынки, отметила Юлия Свириденко.

Почти 6 млрд грн из инвестированных средств грантеры вернули в виде уплаченных налогов и сборов в бюджет.

Сколько грантов выдано с июля 2022 года

С начала запуска проекта "єРобота" в июле 2022 года:

· по программе "Власна справа" — выдано 20 тыс. 460 микрогрантов на 4,9 млрд грн;

· на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 831 грант на 4,1 млрд грн;

· на садоводство и развитие тепличного хозяйства – выдано 247 грантов на 1,2 млрд грн;

· ветеранам и членам их семей выдано 1 тыс.119 грантов на 522 млн грн.

Правительственный проект "єРобота"

Правительство запустило проект "єРобота" как часть инициативы "Сделано в Украине". Это приложение предлагает различные гранты для стимулирования бизнеса и создания рабочих мест.

Ключевые направления поддержки:



Микрогранты для начала или расширения бизнеса. Гранты для ветеранов и их супругов. Финансирование перерабатывающих компаний. Поддержка садоводства и виноградарства. Развитие тепличных хозяйств.

Подать заявку на получение гранта могут как опытные предприниматели, так и не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления вместе с бизнес-планом подаются через портал "Дія". Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест. Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в течение трех лет деятельности предприятия.