Підприємці отримали 11 млд грн на розвиток бізнесу: скільки робочих місць створено

Держава інвестувала 11 млрд грн у розвиток малого та середнього бізнесу через грантові програми “єРобота”. Фінансову підтримку для старту або розвитку свого бізнесу отримали 22 тис. 700 підприємців, було створено понад 60 тисяч робочих місць. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Завдяки цій підтримці тисячі компаній розпочали роботу, змогли збільшити обсяги виробництва товарів і послуг, опанувати нові напрями й вийти на нові ринки, зазначила Юлія Свириденко.

Майже 6 млрд грн з інвестованих коштів грантери повернули у вигляді сплачених податків та зборів до бюджету.

Скільки грантів видано з липня 2022 року

З початку запуску проєкту "єРобота" у липні 2022 року:

· за програмою "Власна справа" — видано 20 тис. 460 мікрогрантів на 4,9 млрд грн;

· на розвиток переробних підприємств — видано 831 грант на 4,1 млрд грн;

· на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 247 грантів на 1,2 млрд грн;

· ветеранам та членам їхніх родин — видано 1 тис.119 грантів на 522 млн грн.

Урядовий проєкт "єРобота"

Уряд запустив проєкт "єРобота" як частину ініціативи "Зроблено в Україні". Ця програма пропонує різноманітні гранти для стимулювання бізнесу та створення робочих місць.

Ключові напрямки підтримки:



Мікрогранти на започаткування чи розширення бізнесу. Гранти для ветеранів та їхніх подружжів. Фінансування переробних підприємств. Підтримка садівництва та виноградарства. Розвиток тепличних господарств.

Подати заявку на отримання гранту можуть як досвідчені підприємці, так і ті, хто не має досвіду ведення бізнесу. Заяви разом з бізнес-планом подаються через портал "Дія". Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів протягом трьох років діяльності підприємства.