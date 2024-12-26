Производителя минеральной воды оштрафовали почти на 2 млн грн за обман потребителей: детали

Антимонопольный комитет Украины ( АМКУ ) оштрафовал производителя минеральных вод ЧАО "Новомосковский завод минводы" на 1,9 млн грн за распространение информации на этикетке минеральной природной столовой воды "Бон Буассон", вводящей в заблуждение потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что ЧАО "Новомосковский завод минводы" совершило нарушение, предусмотренное статьей 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".

АМКУ установил, что ЧАО "Новомосковский завод минводы" распространяло вводящую в заблуждение информацию путем сообщения на этикетках минеральной природной столовой воды "Бон Буассон" емкостью бутылок 0,75 л и 1,5 л (негазированной, слабогазированной, сильногазированной) неправдивых ("высокий уровень pH* среди природных вод Украины ускоряет обмен веществ, обладает мощным антиоксидантным эффектом и усиливает иммунитет"), а также вариаций таких сведений, которые распространяются в социальных сетях Instagram и Facebook.

АМКУ исследовал, что ЧАО "Новомосковский завод минводы" не имеет результатов соответствующих научных исследований, проведенных по воде "Бон Буассон", подтверждающих указанные выше сведения о свойствах такой продукции.

В АМКУ напомнили, что согласно требованиям действующего законодательства запрещается размещать на этикетке и бутылке минеральной воды информацию о наличии у минеральной воды не свойственных ей свойств или последствий потребления; утверждений о полезности и/или лечебных свойствах минеральной воды вообще и/или ее отдельных компонентов для здоровья потребителя, кроме случаев, когда такая информация достоверна и подтверждена результатами научных исследований.

В случае минеральных природных столовых вод, возможно нанесение на маркировку фасованной воды информации относительно "оздоровительного эффекта", что доказано результатами соответствующих научных исследований.

"Сообщенная на этикетках воды "Бон Буассон" и в социальных сетях информация о ее свойствах может повлиять на намерения потребителей по приобретению такой продукции, а ЧАО "Новомосковский завод минводы" может получить неправомерные конкурентные преимущества", — подчеркивают в АМКУ.

Там добавляют, что ЧАО "Новомосковский завод минводы" признало нарушение и прекратило распространение обманчивой информации, что было учтено при определении размера штрафа, который составил 1 миллион 953 тысячи 380 гривен.

Отметим, ЧАО "Новомосковский завод минводы" – это современное предприятие по производству природной минеральной воды ТМ Бон Буассон. Вода добывается из скважины. Завод начал свою производственную деятельность еще в 1961 году. На заводе производится как газированная, так и негазированная и слабогазированная минеральная вода, безалкогольные напитки на ее основе в емкостях от 0,5 литров до 20 литров.

На сайте производителя указано, что вода "Бон Буассон" рождается в особом гидрогеологическом районе Украины — "Соленый Лиман" на Днепровщине, который с середины XX века является курортом-заповедником.

Напомним, недавно АМКУ приступил к рассмотрению дела по признакам совершения ООО "Торговый дом "Моршинские источники" (ТД "Моршинские источники") возбуждения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.