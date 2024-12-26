Виробника мінеральної води оштрафували майже на 2 млн грн за обман споживачів: деталі

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував виробника мінеральних вод ПрАТ "Новомосковський завод мінводи" на 1,9 млн грн за поширення інформації на етикетці мінеральної природної столової води "Бон Буассон", що вводить в оману споживачів.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що ПрАТ "Новомосковський завод мінводи" вчинило порушення, передбачене статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

АМКУ встановив, що ПрАТ "Новомосковський завод мінводи" поширювало інформацію, що вводить в оману, шляхом повідомлення на етикетках мінеральної природної столової води "Бон Буассон" місткістю пляшок 0,75 л та 1,5 л (негазованої, слабогазованої, сильногазованої) неправдивих відомостей ("найвищий рівень pH* серед природних вод України прискорює обмін речовин, має потужний антиоксидантний ефект та підсилює імунітет"), а також варіацій таких відомостей, які поширюються у соціальних мережах Instagram та Facebook.

АМКУ дослідив, що ПрАТ "Новомосковський завод мінводи" не має результатів відповідних наукових досліджень, проведених щодо води "Бон Буассон", які підтверджують зазначені вище відомості про властивості такої продукції.

В АМКУ нагадали, що згідно з вимогами чинного законодавства забороняється розміщувати на етикетці та пляшці мінеральної води інформацію щодо наявності у мінеральної води непритаманних їй властивостей або наслідків споживання; тверджень про корисність та/або лікувальні властивості мінеральної води взагалі та/або її окремих компонентів для здоров’я споживача, окрім випадків, коли така інформація є достовірною та підтверджена результатами наукових досліджень.

У випадку мінеральних природних столових вод, можливим є нанесення на маркування фасованої води інформації щодо "оздоровчого ефекту", що доведено результатами відповідних наукових досліджень.

"Повідомлена на етикетках води "Бон Буассон" та у соціальних мережах інформація про її властивості може вплинути на наміри споживачів щодо придбання такої продукції, а ПрАТ "Новомосковський завод мінводи" може отримати неправомірні конкурентні переваги", - підкреслюють в АМКУ.

Там додають, що ПрАТ "Новомосковський завод мінводи" визнало порушення та припинило поширення оманливої інформації, що було враховано під час визначення розміру штрафу, який склав 1 мільйон 953 тисячі 380 гривень.

Зауважимо, ПрАТ "Новомосковський завод мiнводи" - це сучасне пiдприємство з виробництва природної мінеральної води ТМ Бон Буассон. Вода видобувається зi свердловини. Завод почав свою виробничу діяльність ще в 1961 році. На заводi виробляється як газована, так i негазована i слабогазована мінеральна вода, безалкогольнi напої на її основi в ємкостях вiд 0,5 лiтрiв до 20 лiтрiв.

На сайті виробника зазначено, що вода «Бон Буассон» народжується в особливому гідрогеологічному районі України – “Солоний Лиман” на Дніпровщині, який з середини XX століття є курортом-заповідником .

Нагадаємо, нещодавно АМКУ розпочав розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ "Торговий дім "Моршинські джерела" (ТД "Моршинські джерела") порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.