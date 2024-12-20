АМКУ взялося за постачальника бутильованої води: деталі справи

Антимонопольний комітет України (АМКУ)розпочав розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ "Торговий дім "Моршинські джерела" (ТД "Моршинські джерела") порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що предметом справи стали дії ТОВ "Торговий дім "Моршинські джерела" щодо поширення інформації про води питні "Aqua Karpaty" та "Aqua baby".

Такі дії, на думку АМКУ, за відсутності у ТОВ "Торговий дім "Моршинські джерела" відповідного належного підтвердження відомостей щодо такої продукції, містять ознаки порушення, передбаченого статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

Як заявив в коментарі NADRA.INFO Віктор Кіперман, представник ТОВ "Торговий дім "Моршинські джерела", підприємство не є виробником води, але для його брендів воду розливають на шести заводах в різних куточках України, "починаючи від Сваляви, і закінчуючи Миргородом".

Воду яких саме компаній-надрокористувачів продає ТОВ "Торговий дім "Моршинські джерела", у компанії пообіцяли розповісти згодом, відзначивши, що їх продукція представлена у всіх найбільших мережах супермаркетів на заході України. Також заявили, що за результатами 2023 року з умовної пляшки води брендів було сплачено найбільше податків, порівняно з іншими гравцями ринку.

Водночас Кіперман повідомив, що "пул компаній", до якого належить ТД "Моршинські джерела", контролює низку спецдозволів на надра.

"У нас є багато ліцензій на надрокористування – не тільки вода: починаючи від розсолів, і закінчуючи пісками, щебенем і т.п.", - сказав він.

Про "Моршинські джерела"

ТД "Моршинські джерела" засновано у вересні 2023 р., місто реєстрації – Львів. За даними YouControl), власницею і керівницею компанії є Ірина Сціра. Статутний капітал компанії становить 100 000 грн Компанія відсутня в офіційному переліку власників спеціальних дозволів на користування надрами станом на грудень 2024 року.

На офіційному веб-сайті товариства стверджується, що ТД "Моршинські джерела" є партнером ряду потужних заводів з розливу мінеральних та питних вод в Україні.

В розділі "Продукція" на веб-сайті ТД "Моршинські джерела" представлена бутильована вода під брендами AQUA MORSHIN та AQUA KARPATY. Перелік виробників/видобувачів води відсутній. Та як випливає із даних на сторонньому маркетплейсі, де можна замовити воду Моршинських джерел, її виробником для AQUA KARPATY є ТОВ "Аква Миргород" (м. Миргород, Полтавська обл.):

ТОВ "Аква Миргород" відсутнє в переліку надрокористувачів станом на грудень 2024 року, оскільки в липні компанії анулювали єдиний спеціальний дозвіл на користування надрами (на видобування мінеральних лікувально-столових вод родовища Миргородське у Полтавській обл.). Наразі Аква Миргород оскаржує наказ про анулювання.

Нагадаємо, нещодавно виробнику "Трускавецької" повернули право видобувати йодо-бромні води на Бистрівській ділянці Бистрівського родовища у Львівській області.