АМКУ взялось за поставщика бутилированной воды: детали дела

Антимонопольный комитет Украины ( АМКУ ) начал рассмотрение дела по признакам совершения ООО "Торговый дом "Моршинские источники" (ТД "Моршинские источники") нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что предметом дела стали действия ООО "Торговый дом "Моршинские источники" по распространению информации о питьевых водах "Aqua Karpaty" и "Aqua baby".

Такие действия, по мнению АМКУ, при отсутствии у ООО "Торговый дом "Моршинские источники" соответствующего надлежащего подтверждения сведений о такой продукции содержат признаки нарушения, предусмотренного статьей 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", в виде распространения информации, что вводит в заблуждение.

Как заявил в комментарии NADRA.INFO Виктор Киперман, представитель ООО "Торговый дом "Моршинские источники", предприятие не является производителем воды, но для его брендов воду разливают на шести заводах в разных уголках Украины, "начиная от Свалявы, и заканчивая Миргородом".

Воду каких компаний-недропользователей продает ООО "Торговый дом "Моршинские источники", в компании пообещали рассказать впоследствии, отметив, что их продукция представлена во всех крупнейших сетях супермаркетов на западе Украины. Также заявили, что по результатам 2023 года из условной бутылки воды брендов было уплачено больше налогов, по сравнению с другими игроками рынка.

В то же время Киперман сообщил, что "пул компаний", к которому принадлежит ТД "Моршинские источники", контролирует ряд спецразрешений на недра.

"У нас есть много лицензий на недропользование – не только вода: начиная от рассолов, и заканчивая песками, щебнем и т.п.", — сказал он.

Про "Моршинские источники"

ТД "Моршинские источники" основано в сентябре 2023 г., город регистрации – Львов. По данным YouControl, владелицей и руководительницей компании является Ирина Сцира. Уставный капитал компании составляет 100 000 грн. Компания отсутствует в официальном перечне владельцев специальных разрешений на пользование недрами по состоянию на декабрь 2024 года.

На официальном веб-сайте общества утверждается, что ТД "Моршинские источники" является партнером ряда мощных заводов по розливу минеральных и питьевых вод в Украине.

В разделе "Продукция" на сайте ТД "Моршинские источники" представлена бутилированная вода под брендами AQUA MORSHIN и AQUA KARPATY. Список производителей/добытчиков воды отсутствует. И как следует из данных на стороннем маркетплейсе, где можно заказать воду Моршинских источников, ее производителем для AQUA KARPATY является ООО "Аква Миргород" (г. Миргород, Полтавская обл.):

ООО "Аква Миргород" отсутствует в перечне недропользователей на декабрь 2024 года, поскольку в июле компании аннулировали единое специальное разрешение на пользование недрами (на добычу минеральных лечебно-столовых вод месторождения Миргородское в Полтавской обл.). В настоящее время Аква Миргород оспаривает приказ об аннулировании.

Напомним, недавно производителю "Трускавецкой" вернули право добывать йодо-бромные воды на Быстровском участке Быстровского месторождения во Львовской области.