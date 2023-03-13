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Решится несколько проблем: в АРМА ищут руководителей для арестованных санаториев
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило о конкурсном отборе руководителей для 15 арестованных гостинично-санаторных комплексов в разных регионах Украины.
Это санатории в Закарпатье, Моршине, Хмельнике, Миргороде, Днепре, Одессе, детский оздоровительный комплекс в Тернопольской области, а также гостиницы в Киеве и Харькове, сообщает пресс-служба АРМА.
Новый руководитель должен будет выделить часть комплекса под жило ВПЛ, а также принимать на реабилитацию военных.
Такой подход решает сразу две проблемы. Он позволит хранить арестованное имущество в удовлетворительном состоянии, а также предоставит убежище гражданам, пострадавшим во время войны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В АРМА отмечают, что принять участие в конкурсе могут и частные, и государственные или коммунальные предприятия, занимающиеся хозяйственной деятельностью по соответствующему профилю.
В агентстве уже пытались реализовать такую инициативу, но неоднократная отмена арестов на соответствующую недвижимость не позволяла ее воплотить. В этот раз АРМА надеется на стабильное управление.
Также недавно Арма объявила конкурсный отбор управляющего для арестованных активов производителя минеральных вод IDS Ukraine.