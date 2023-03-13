ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Бизнес
Дата публикации

Решится несколько проблем: в АРМА ищут руководителей для арестованных санаториев

Решится несколько проблем: в АРМА ищут руководителей для арестованных санаториев
Фото: Офис АРМА в Киеве/Википедия

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило о конкурсном отборе руководителей для 15 арестованных гостинично-санаторных комплексов в разных регионах Украины.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Это санатории в Закарпатье, Моршине, Хмельнике, Миргороде, Днепре, Одессе, детский оздоровительный комплекс в Тернопольской области, а также гостиницы в Киеве и Харькове, сообщает пресс-служба АРМА.

Новый руководитель должен будет выделить часть комплекса под жило ВПЛ, а также принимать на реабилитацию военных.

Такой подход решает сразу две проблемы. Он позволит хранить арестованное имущество в удовлетворительном состоянии, а также предоставит убежище гражданам, пострадавшим во время войны.

В АРМА отмечают, что принять участие в конкурсе могут и частные, и государственные или коммунальные предприятия, занимающиеся хозяйственной деятельностью по соответствующему профилю.

В агентстве уже пытались реализовать такую инициативу, но неоднократная отмена арестов на соответствующую недвижимость не позволяла ее воплотить. В этот раз АРМА надеется на стабильное управление.

Также недавно Арма объявила конкурсный отбор управляющего для арестованных активов производителя минеральных вод IDS Ukraine.